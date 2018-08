Peludna prognoza diljem Hrvatske je u crvenom.

Zbog suhog i sunčanog vremena, probleme će osjetiti svi alergični na korov i ambroziju, a najviša koncentracija peludi je u sljedećim gradovima: Zagreb, Karlovac, Virovitica, Kutina, Sisak, Popovača, Slavonski Brod, Osijek i Metković.

Preporuka je da alergične osobe izbjegavaju odlazak u prirodu za vrijeme sunčanog i vjetrovitog vremena, borave u zatvorenim i klimatiziranim prostorima.

"Ako smo boravili vani, treba se umiti, oprati kosu, maknuti odjeću u kojoj smo boravili izvan doma i na taj način smanjiti okolišne čimbenike kada smo kod kuće", rekao je Andrija Miculinić, doktor medicine.

Iskorjenjivanje ambrozie se potiče i tako da onima koji to ne učine prijete kazne, i to od 500 do 15 000 kuna za fizičke osobe, ili čak do 30 tisuća za pravne.





