Nakon dvodnevnog kaosa i paralize zemlje, stanje se polako smiruje. U utorak je napokon uslijedila normalizacija prometa. Bura je onemogućila popravke na elektromreži pa je Elektrolika mještanima podijelila agregate, kako bi imali struju do otklanjanja kvara.

U pomoć stanovnicima odsječenih sela stigao je Crveni križ, dok 700 kućanstava na području Karlobaga i dalje ima problema sa strujom. Upravo je bura onemogućila popravke na elektromreži pa je Elektrolika mještanima podijelila agregate, kako bi imali struju do otklanjanja kvara.

"Najveći problem je na području Donjeg Lapca i Štrbca. Nisu očišćene prometnice i to nam otežava pristup do naših elektro instalacija", istaknuo je za Dnevnik Nove TV Božo Marković, iz DP Elektrolika Gospić.

Svi glavni prometni pravci prohodni su za sve kategorije vozila, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Marko Balen. "Bilo je kao na praznicima u Alpama. Idemo u Omiš, mislim da je ovo bilo prekrasno iskustvo", rekla je Sofia iz Grčke, koja je nakon dva dana prislnog boravka u jednom ličkom hotelu u utorak krenula za Dalmaciju.

Kaos na cesti započeo je u nedjelju. Od 14:30 toga dana nije bilo slobodnog cestovnog pravca, i to za sve skupine vozila iz smjera Dalmacije prema unutrašnjosti i obrnuto.

Orkanska bura zatvorila je autocestu od čvora Sveti Rok do Posedarja, ali do juga Hrvatske nije se moglo ni zaobilaznim pravcima. Snježna vijavica, ali i teretno vozilo koje je zaglavilo na cesti, prekinuli su promet na cesti Obrovac - Gračac. Ta cesta zatvorena je u nedjelju nešto iza 10 sati, a tri sata nakon - prometovati se nije moglo ni cestom prema Kninu, točnije, onom od Gračaca preko Otrića do Prevjesa.

Za sve skupine vozila bila je zatvorena i autocesta A6 od Delnica do Rijeke i obrnuto, a starom cestom od Rijeke prema Gorskom kotaru nisu mogli prometovati kamioni s prikolicama i tegljači s poluprikolicama.

Sav kaos smirio se kad se smirilo vrijeme. Ipak, vozače se i dalje poziva na oprez. Jer zbog naleta vjetra moguće je i da će pojedinim pravcima i dalje moći prometovati samo osobna vozila.

Lopate u ruke

Lopate u rukama, ralice na cestama, HGSS-ovci i Crveni križ - vidjelo se u Gračacu. U tri prihvatna centra spavalo je 300-tinjak ljudi, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić.

Dok su jedni već u toplim kućama, drugi su još na cesti. "Zaustavili su me, otprilike sam na cesti 38 sati", rekao je vozač iz Albanije Artis.

Neki zaobilazni pravci tijekom dana još nisu bili otvoreni za sva vozila. Ediju, vozaču iz Albanije, krajnja je destinacija Austrija. Krenuo je iz Albanije, a u Hrvatskoj je zapeo dva dana. "Ovo nije normalna situacija, ali, eto, što možemo, takvo je vrijeme. Sve razumijem", prokomentirao je Edi.

Zapeli su u Obrovcu i Kinezi. Vozač autobusa bio je nervozan, pomoć je tražio i od policije. A o silini vremena, odnosno jačini bure dovoljno govori i dalekovod, savijen kao da je od gume.

VIDEO Pronađite auto na fotografiji: Radnici otkopavaju zatrpana vozila, strojevi u borbi sa zapusima



I mehanizaciji i ljudima treba odmor - kažu cestari odgovarajući na kritike da ih posljednja tri dana na cesti nije bilo. "U svakom momentu su tu bile četiri ralice, mogla je falit jedna, ako je čovjek otisšo ručati ili večerati. Ili eventualno stati, radi odmora koji zakon propisuje", napomenuo je Stjepan Knežević iz cesta Zadarske županije.



Prstom upire u vrijeme. Koje je, kaže, naprosto nemoguće kontrolirati. Ali i u neodgovorne vozače. Akcija spašavanja teladi, kazao je zadarski HGSS-ovac Šime Jukić, ide po planu. Samo da opet ne padne snijeg, i prouzroči nove probleme.

Više o stanju u prometu pogledajte u priloženom videu.

