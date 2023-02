Crveni meteoalarm upaljen je za more Kvarnera i podvelebitskog kanala.

Iz Centra za traganje i spašavanje na moru za Dnevnik Nove TV javila se reporterka Katarina Jusić Mezga, kojoj je Boris Maduna, koordinator traganja i spašavanja na moru otkrio kakvo je stanje na moru.

"Stanje se normaliziralo, vrijeme se smiruje. Na pojedinim dijelovima Jadrana ima bure ali i ona se smanjuje, tako primjerice u predjelu Kvarnera i Kvarnerića trenutno puše 22 čvora, odnosno 40 kilometara na sat. To je daleko manje nego što je bilo. No, u prognozi Pomorskog meteorološkog centra Split stoji najava da će se vrijeme tijekom noći pokvariti u smislu vjetra. Pojačat će bura, na južnom i srednjem Jadranu puhat će jugoistočni vjetar. Zasad možemo reći to neće bitno utjecati na promet trgovačkih brodova koji plove kroz Jadran, a trenutačno je njih tristotinjak", rekao je Maduna.

Naglasio je da nisu imali poziva što se tiče traganja i spašavanja. "Jedino danas ujutro oko 5 sati imali su zahtjev za medicinsku evakuaciju jednog pacijenta kojeg je s Raba trebalo prebaciti u KBC Rijeka. Pripremili smo brodove, neku su čak isplovili, ali na kraju kako su se otvorile linije - Jadrolinija je s nama u kontaktu - on je prebačen redovnom linijom Lopar - Valbiska", rekao je Maduna.

Na upit gdje su bili najjači udari vjetra Maduna je naglasio da je to klasično bio Velebitski kanal, gdje su na nekim mjestima udari bure bili i oko 200 kilometara na sat.

