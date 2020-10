I dok politički rasplet oko afere Janaf traje, tu je i onaj dio oko velikih projekata koji se spominju u kontekstu namještanja poslova. Zbog sumnji u mito poništen je natječaj kojim su Velikogoričani trebali dobiti moderan pročistač otpadnih voda. Ista sudbina čeka i tender za solarnu elektranu u Novoj Gradiški.

Što to znači za građane i jesu li ugroženi milijuni eura, koji su za to trebali stići iz Bruxellesa?

Kanalizacija se gradi, ali novi pročistač otpadnih voda u Velikoj Gorici još ne. Natječaj je pao, ali i gradonačelnik, koji je iza rešetaka.

Tužitelji sumnjaju da je pogodovao poduzetniku Krešimiru Peteku, kako bi dobio posao. Sad su na redu žalbe, a i Petek je može poslati. "Ja ne znam koliko traje sami žalbeni postupak, ali nakon što on završi, mi očekujemo da bi za nekih šest mjeseci mogli pokrenuti novi postupak javne nabave", tvrdi predsjednik uprave VG Vodoopskrbe Krunoslav Višić.

Kako doznajemo, i natječaj za solarnu elektranu, zbog kojeg je u istoj akciji priveden gradonačelnik Nove Gradiške, bit će poništen. Ministar Ćorić uvjerava da poslovi ipak neće stati, a da novac iz Europske unije – ostaje.

Sve više ugroženih projekata i novca

Odustalo se i od spornog natječaja za terminal u Omišlju na Krku. No, on se ne financira novcem iz Bruxellesa. Dok je Dragan Kovačević još u Remetincu, oporba želi pročešljati sve javne nabave u državnim tvrtkama. "Ma ne samo u Janafu, već i u svim tvrtkama, ljudi znaju što se događa u HEP-u, cestama. To je jedna koruptivna močvara", izjavio je Nikola Grmoja.

Janaf nije obveznik javne nabave. Iz Državne komisije za kontrolu tih postupaka posla imaju u drugim tvrtkama. "U 2019. u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave je zaprimljeno 1209 predmeta. Od riješenih, u 47,10 % žalba je usvojena. Prošle godine komisija je kontrolirala svega 6,59% od ukupnog broja postupaka javne nabave“, stoji tako u odgovoru.

Stručnjaci za EU fondove kažu kako je sve više nepravilnosti. Pa i situacija da se novac mora vratiti.

"Nije stvar u praksi da svaki korisnik želi muljati, krasti novac, kao što ste rekli nego pravila su nejasna, različito ih tumače korisnici, različito ih čak tumače i tijela koja osiguravaju EU sredstva", zaključila je stručnjakinja Ariana Vela.

U posljednjem slučaju, milijune eura spašava činjenica da ugovori još nisu potpisani. Ali sumnje na muljaže političara i poduzetnika, građane i njihovo bolje sutra, stavlja na čekanje.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr