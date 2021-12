Utrka za hit proizvod u jedinstvenom projektu Spara Hrvatska i Nove TV ''Startaj Hrvatska'' se nastavlja. Nakon mjeseci truda i rada, stiglo je vrijeme i za izravan susret s kupcima. Kako su se poduzetnici suočili s ovim izazovom, saznat ćemo u ovotjednom nastavku.

Zahvaljujući trudu i radu poduzetnika, Snack pločice Nutty BARica, omekšivač i detardžent Meli aromatika, Viktoria Gel za tuširanje i krema od magarećeg mlijeka, ali i šarena domaća tjestenina PA-ŠTA nisu ostali samo na ideji. Priče o tom putu upoznali smo u prethodnim emisijama projekta Startaj Hrvatska.



''Ono što smo sanjali, da nismo džaba sanjali, ali da i dalje trebamo vjerovati u te neke naše snove, da i dalje trebamo tu neku našu viziju dati joj priliku, bez obzira koliko god ona bila u tom trenutku možda nepremostiva'', priča Brankica Borović. No za uspjeh nije dovoljna samo ideja. Tijekom svojeg poduzetničkog puta, kandidati su naučili dosta o poslu, ali i sebi, govori Brankica Borović.



''U početku kad smo krenuli s ovim sam govorila da je birokracija najteža, na kraju se ispostavilo da je ipak ta proizvodnja sama najteža, s obzirom da mi imamo vrlo specifičan proizvod koji je ručni rad i nemamo mašine, sve radimo ručno, od samog početka do samog kraja. Tako da bih rekla da je definitivno proizvodnja ta koja je najteža'', priča Renata Burić.



''Ja sam naučila da rad na sebi kao osobi nikad ne prestaje i da kako god poslovno rastemo i napredujemo, tako moramo u skladu s tim rasti i osobno kao ljudi'', govori Ivana Grčić.

Nakon što su predstavili svoje proizvode, sada je bio red da i preostali kandidati pokažu svoje prodajne vještine.



''Prodaja 1 na 1 je bila odlična, stvarno. Onoliko koliko se sjećam. Mislim da smo stvarno jako dobro prošli, ljudi su bili divni. Čak se nisu toliko bojali ni kamere. Jednostavno su bili zainteresirani za ono što radim i za ono što prodajemo i hvala svima koji su pristali biti dio toga'', kaže Maja Fertalić!



''Taj momenat rada na štandu i rada u prodaji i taj kontakt u direktnom u prezentaciji vašeg proizvoda i u trgovini nije lak. Ne znam mislim, bilo nam je teško, nije baš da je bilo odmah smo sve to riješili i prodali sve, dio koji smo mislili prodat uspjeli smo, ali da smo ga lako prodali, nismo baš lako'', priča Brankica Borović.

U tijeku je potraga Nove TV i SPAR-a Hrvatska za novim poduzetničkim snagama i novim proizvodima.



''Kandidatima bih svakako preporučila, tko god da razmišlja, da ne razmišlja, da se jednostavno prijavi, ono znanje i potporu koju će dobit od ovog projekta Startaj Hrvatska od Spara od Nove TV, jednostavno neprocijenjivo i da je to samo jedan veliki plus za njih i za razvijanje njihovog biznisa'', kaže Maja Fertalić.



''Puno strpljenja, hrabrosti možda najviše, truda, bit će i muke, ali će se sve na kraju isplatit'', smatra Mario Burić.



''Budućim kandidatima bih poručila da se prijave čim prije i da se pripreme na to da ih čeka velika, velika stvar i na poslovnom i na privatnom životu'', priča Ivana Grčić.

Od osam kandidata ove sezone samo jedan može postati HIT proizvod 2021. te tako zaslužiti posebno mjesto na policama SPAR i INTERSPAR trgovina diljem Hrvatske. Kako su se kandidati snašli u prodaji, doznajte ove nedjelje u 18:15 na Novoj TV.

