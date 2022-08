Završila je 25. utrka lađa u dolini Neretve, a ove godine štit kneza Domagoja odnijeli su lađari iz Zagreba. Jubilarnu utrku i ove je godine pratila ekipa Dnevnika Nove TV.

Tradicija je to koja na jugu okupi mnoštvo ljudi iz cijele Hrvatske, ali i šire. Točno u 17 sati, vesla su "prolomila" Neretvom. 30 ekipa iz Hrvatske i susjednih zemalja, a svi s istim ciljem. Od Metkovića do Ploča izveslati prvi - za veliki štit kneza Domagoja.

Pripreme su trajale cijele godine. "Trenirali smo od 1. listopada, pa sve do neki dan kad je bio zadnji trening. To je ukupno nekih 130 do 140 treninga", rekao je Zdravko Kuran, član lađara "Sveti Ilija" iz Metkovića.



Jedni su od samog starta bili vrlo samouvjereni. "Prošle godine smo bili prvaci, pa je startno mjesto broj jedan, a nadamo se da ćemo i ove godine u Pločama biti broj jedan!", rekao je Anton Mihaljević, član lađara "Stablina".

Taman prije posljednjih priprema, lađarima se osmijehnulo nebo, za koju je, neki kažu, bio zaslužan i sam knez Domagoj. A nakon ove intervencije u vremenske prilike, lađari su pohitali postaviti zastavice, izbaciti vodu iz lađa i obaviti sve prije starta.

Vrijeme se koristilo za razgibavanje, a pune ruke posla imali su oni najbliži. "Bez žena nema ništa. Očekujemo žuljeve, jer poslije maratona uvijek se dobiju žuljevi, htjeli vi to - ili ne", rekle su Marijana i Sani Šurić u prilogu novinarke Nove TV Sare Tomaškovć o ovom jubilarnom događaju.



A dok su lađari dobivali žuljeve, njihovi najbliži gubili su glasove od navijanja za svoje favorite. "Naši su bili drugi prošle godine, a ove godine će biti prvi", rekli su Vesna i Vlado iz Zagreba. Pobjedu je uzela samo jedna ekipa. I tako zasjela na tron neretvanske doline.

Reporterka Dnevnika Nove TV Paula Klaić Saulačić pratila je uživo i ovu utrku lađara, te je razgovarala s članom pobjedničkih lađara iz Zagreba Matijom Rakićem. "Nekoliko sati prije maratona bilo je pljuskova i grmljavine, no sve se na vrijeme smirilo", rekla je Klaić Saulačić.

Najizazovniji su bili treninzi

Borba je bila žestoka, ali treniranje je bilo napornije. "Najizazovnije je bilo trenirati čitavu godinu za to, a kad utrka počne to je onda uživanje naspram toga", rekao je Rakić. "Ovo je drugi put da smo prvi, morali smo ove godine pokazati da nema dvojbe tko je najbolji", rekao je.

Utrka nije prošla ni bez velikih problema na početku. "Nije bio vjetar problem, koliko su prateći brodovi napravili probleme. Krenuli su malo ranije nego inače pa su napravili dosta valova. Mi smo bili iskusniji pa smo se snašli, ali bilo je dosta problema", objasnio je Rakić.

Zagrepčani se ipak nisu pripremali na Savi. "Unatoč tome što bi mnogi mislili, mi nismo trenirali na Savi, nego na mirnome Jarunu. Deficit tog jezera je da nema valova, zna nekad padati kiša, ali eto, mi smo se na Jarunu vrtili vamo tamo", rekao je.

Usporedno s Jarunom, Neretva je mačji kašalj. "Iskreno, lakše nam je ovdje veslati na Nerevi jer je na Jarunu uvijek sparno, a Neretva malo hladi i osvježava. Što se više približavamo moru, postaje slanije i teže, ali svakako je lakše nego na zagrebačkom jezeru", rekao je Rakić.

Naposljetku, rekao je ponešto i o tome kako će proslaviti pobjedu. "Proslavit ćemo, pa eto prvo ćemo malo doć k sebi, presvući se i utopliti. A kasnije imamo - krkanje. Pazili smo se od svega, naporno smo trenirali i vrijeme je da se malo opustimo", rekao je.

