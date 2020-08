Za pobjedu i štit kneza Domagoja bore se uz ekipe iz neretvanskog kraja i ekipe iz Zagreba, Bjelovara, Siska, Vinkovaca, Đakova i Mostara. Ove godine zbog koronavirusa neće biti popratnih manifestacija i koncerata, a sam maraton proći će bez gledatelja.

Od 17 sati počeo je 23. Maraton lađa na Neretvi. Stazom dugom 22 i pol kilometra od Metkovića do Ploča vesla 35 ekipa. Uz one iz neretvanskog kraja, za pobjedu i štit kneza Domagoja bore se, među ostalima, i ekipe iz Zagreba, Bjelovara, Siska, Vinkovaca, Đakova i Mostara. Osvojiti štit, velika je čast za svakog lađara.

Ove godine, zbog epidemioloških mjera, neće biti popratnih manifestacija i koncerata, maraton će proći bez gledatelja, šušura i velikih brodova kojima su se ekipe pratile. Ograničen je broj brodica i za praćenje su se morale akreditirati.

„Dosta dugo se pripremamo, tri, četiri mjeseca. Pripreme su bile kvalitetne, ove godine ima dosta jakih ekipa“, kaže Oliver Šeput, predsjednik Udruge lađara Općine Slivno.

„Ma i sama pisma kaže da je to poseban osjećaj kad odjednom zavesla tisuće gusara. Kažem, to je kao kad ostali sportaši idu na Olimpijske igre. To vam je to“, poručuje Robert Barbir.

„Napor je velik, ali srce krasi lađara, srce krasi vojnika. Tako da mi smo tu da predstavljamo HRM da pomažemo lađarima, da se stopimo s našim narodom u Dolini Neretve“; kaže Mario Ostojić iz HRM-a.

U Metković je stigao i predsjednik RH Zoran Milanović pod čijim se pokroviteljstvom Maraton lađa održava.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr