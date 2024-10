Završen još jedan sastanak u školi koju pohađa problematičan učenik: "Ponavljali su nam iste rečenice"

Ni sastanak u utorak nije urodio plodom i učenici ni u srijedu neće na nastavu. Naime, nakon masovnog bojkota nastave u zagrebačkoj osnovnoj školi svi su se učenici vratili u klupe osim četvrtog razreda u koji je upisan novi učenik. Roditelji nisu zadovoljni ponuđenim rješenjima i ne odustaju od svojih zahtjeva.

Sastanak je počeo u 18 sati, trajao je tri sata, ali učenici ipak u srijedu neće na nastavu, prenosi Index.

Kako je ranije izvještavao Dnevnik Nove TV na sastanku su bili roditelji, ravnatelj, predstavnici Grada, Ministarstva, a prvi put i predstavnici socijalne službe.

"Dogovora nema, djeca do daljnjeg ne idu u školu. O svemu ćete biti pravovremeno obaviješteni. Ponavljali su nam iste rečenice", rekli su kratko nezadovoljni roditelji u zajedničkoj izjavi.

Gosti Dnevnika Nove TV u utorak bili su Božo Pavičin iz Ministarstva obrazovanja i odvjetnik grupe roditelja Klaudio Čurin.

Ministar je u utorak rekao da se radi o balvan-revoluciji, a Pavičin kaže da je to izvađeno iz konteksta.

"Nespretan izraz, ali zna se što je mislio. Ovakve situacije se rješavaju tamo gdje se trebaju rješavati, a to je škola. Ništa drugo ministar nije mislio. Zna se što je ministar mislio reći, a to je da se takve stvari trebaju rješavati u školi".

O roditeljima dječaka kaže: "Oni su u utorak bili dosta dugo s ostalim roditeljima i oni su nastojali i pokušavali prikazati dječaka onakvim kakav on jest. On nije nikakav kriminalac, nikakav monstrum. To je dijete od devet godina koje ima određenih poteškoća kao i druga djeca. Kao druga djeca možda i u ovoj školi. S takvom se djecom radi, nekad te poteškoće ostaju za cijeli život, ali s njima se radi, te su poteškoće gotovo pa i nevidljive."

Odvjetnici roditelja nisu smjeli biti na večerašnjem sastanku. Čurin kaže da je iznenađen zbog toga. Roditelji su pristali na to.

"Roditelji traže da se njihovoj djeci zajamči sigurnost. Traže konkretne mjere, ne one iz prethodnih škola, već sasvim nove mjere."

