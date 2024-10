Nastavlja se sanacija u Podgori: "U mojoj kući, evo ovdje je bilo jezero..."

Teška mehanizacija i dalje sanira posljedice bujične poplave koja je na rivu u Podgori donijela tone stijena i mulja. Više od četrdeset kućanstava štetu broji u desecima tisuća eura, a financijsku pomoć najavljuju država i županija.

Subotnji nalet bujične poplave šokirao je Podgorane. Željko se već susreo s plavljenjem svog prizemlja, ali ovog puta udarilo je najsnažnije.

"Ovo sada je bilo baš kaotično, na jedanput došlo, to više nije bilo spasa. Jednostavno otvori i neka uđe. Inače će istrgat vrata jedna i druga, pusti tu bujicu neka ide kroz kuću. To je bilo pet do deset centimetara mulja i žala. Još je ovo mala šteta kakvu drugi imaju, po sedamdeset sto tisuća eura", rekao je Željko Horvat iz Podgore.

Više od četrdeset privatnih objekata našlo se pod vodom.

"Nema šta nije. Skroz mi je cila kuća bila, evo ovdje je bilo jezero. Eto... jer je sa ceste slap odija vamo, ode se zaštopalo, bilo je puno žala", rekao je Ivica Vela iz Podgore.

Pomoć u sanaciji stigla je i iz inozemstva.

"Došli smo iz Praga da pomognemo. Vidjeli smo da voda sve nosi. To je izgledalo kao katastrofa", rekao je Jindra iz Češke.

"Oni su vidili što se dogodilo, prijatelji i rodbina i došli su odma. Sjeli u auto i došli su trojica pomoći. I sve su očistili, oprali nisu stali dva dana", rekla je Nevenka Kokić iz Podgore.

Tone kamenja i zemlje prikupljaju se na jednom mjestu.

"Trenutno smo ovdje na terenu sa četrnaest radnika, četiri stroja i dva kamiona. Radimo na čišćenju nanosnog materijala kako bismo što prije pokušali osposobit bujične tokove za nove eventualne padaline", rekla je Iva Knežević iz Hrvatskih voda.

Povremene bujične poplave odlazile su do mora ovim kanalom koji se sad nalazi između dvije kuće. Prije trideset godina zbog projekta nasipavanja ovog platoa gdje se sada nalazi parking kanal je dodatno sužen.

Mještani tvrde, nakon ovoljetnih požara očekivali su reakciju nadležnih.

"Trebalo se poslat ekipe okolo, pogledat te potoke, izvadit to kamenje van. Izvadit te balvane, stavit sa strane. I vjerojatno se ne bi dogodilo, možda bi, ali ne u ovim razmjerima", rekao je Horvat.

Financijska pomoć stići će i s Markova trga.

"Ja bi s iznosima pričekala. Svakako da ćemo sudjelovati u sanaciji i ublažavanju posljedica. Takva pomoć neće obuhvatiti samo financiranje, onda što se tiče nas obuhvaća i određenu izradu projektne dokumentacije", rekla je Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.

A nakon isteka roka od osam dana i prikupljanja informacija o štetama, prirodnu nepogodu proglasit će i Županija.

