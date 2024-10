Novi sastanak zbog problematičnog učenika: "On nije nikakav monstrum ni kriminalac, to je dijete od devet godina"

I treći dan umjesto djece - ispred škole nezadovoljni roditelji. Mjere koje predlaže Ministarstvo - asistenta, dodatnog psihologa i stručnu službu na raspolaganju - ne smatraju dobrima.

"Kakva će to kvaliteta nastave biti i njemu i njima. Mislimo da nije prekasno da ga se usmjeri, ali da je ovaj način na koji oni pokušavaju eksperimentirati s nama u evo sad već u trećoj školi - krivi put. Predlažu rješenja koja to nisu, nego je to pokušaj stavljanja problema pod tepih", kaže otac jednog učenika koji je želio ostati anoniman.

"Kada se nešto dogodi, da se može razgovarati s nama i djecom. To nisu mjere, to je gašenje požara kada se nešto dogodi. Mi tražimo prevencije. Da se ne nudi nama psihološka pomoć i da se ne nudi našoj djeci psihološka pomoć, nego da se ta stručna pomoć nudi onome kome je zaista potrebna", kaže majka jednog učenika škole.

Da se predugo čekalo s pravim rješenjem, smatra i bivša ministrica obrazovanja, što je u konačnici dovelo do opće nekoordiniranosti sustava.

"Sada u svakom slučaju treba poslati tim za krizne situacije jer je problem trebalo riješiti u trenutku kad je nastao, u prvoj školi u kojoj je nastao i čim se primijetilo neprilično ponašanje nakon nekoliko mjeseci, a posebno nakon nekoliko godina. To je jako, jako teško sada riješiti. Tu je trebala koordinacija i škole, i osnivača Grada Zagreba, i Ministarstva, i brza reakcija s obzirom na to da se radi o djeci", poručuje bivša ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.

Stručnu pomoć iz Centra "Luka Ritz" sad je uključio i Grad Zagreb, i to nakon što je učenik već ispisan iz dvije škole - zbog problematičnog ponašanja.

Danijela Dolenec, dogradonačelnica Zagreba, kaže da su uključili ustanovu u te sastanke.

"Već je ponuđena sva ekspertiza i školi i obitelji, u svakom smislu. Sve su instance mobilizirane i moje je uvjerenje da ovi slučajevi ne nestaju preko noći niti se rješavaju preko noći, ali mislim da smo na putu da imamo zadovoljavajuće rješenje, mislim da jesmo."

Ministar je u ponedjeljak sve nazvao balvan-revolucijom.

"Ovdje sveukupno 700 djece, prema nekim podacima, nije išlo u školu. Šta je to balvan-revolucija, pa ti u trenutku dok je najveći problem demografija, roditelje 700 djece optužuješ za balvan-revoluciju. Sramotno, nismo to očekivali", kaže otac jednog učenika.

U sve se uključilo i Ministarstvo socijalne skrbi, a pravobraniteljica za djecu poziva na smirivanje situacije, a sve dionike na suradnju u pronalasku rješenja.

Nova runda dogovora

Gosti Dnevnika Nove TV bili su Božo Pavičin iz Ministarstva obrazovanja i odvjetnik grupe roditelja Klaudio Čurin.

U tijeku je nova runda pregovora i dogovora, sastanak je počeo u 18 sati, stigli su roditelji, ravnatelj, predstavnici Grada, Ministarstva, a prvi put i predstavnici socijalne službe.

Na pitanje je li rasplet ove situacije na vidiku, Pavičin odgovara: "Rješenje će se sigurno dogoditi, to je jedino sigurno, samo ne znamo još kakvo će to rješenje biti. Roditeljima se odgovara na sva pitanja kako bi se svi njihovi strahovi odagnali i kako oni ne bi imali razloga za brigu. Nastavit će se razgovori dok se situacija ne riješi i dok roditelji ne budu vodili svoju djecu u školu.

Na pitanje koje se konkretne mjere predlažu roditeljima, odgovara: "Svaki se dan predlažu nove mjere, samo se na sva pitanja mora odgovoriti. Detalje ćemo objaviti čim bude gotovo. Ja sam uvjeren da će djeca vrlo brzo krenuti u školu."

Misli kako je moguće da djeca ni u srijedu neće ići na nastavu. "To je najgore za njihovu djecu. Ako ne sutra, onda će prekosutra sva djeca biti na nastavi" uvjeren je.

Kaže kako se ne radi o sankcijama ako djeca u srijedu ne budu na nastavi. "To nisu sankcije, postoje protokoli škole o različitim postupanjima. Glupo je govoriti o sankcijama kada je rješenje praktički na korak odavde."

Ministar je u utorak rekao da se radi o balvan-revoluciji, a Pavičin kaže da je to izvađeno iz konteksta.

"Nspretan izraz, ali zna se što je mislio. Ovakve situacije se rješavaju tamo gdje se trebaju rješavati, a to je škola. Ništa drugo ministar nije mislio. Zna se što je ministar mislio reći, a to je da se takve stvari trebaju rješavati u školi".

O roditeljima dječaka kaže: "Oni su u utorak bili dosta dugo s ostalim roditeljima i oni su nastojali i pokušavali prikazati dječaka onakvim kakav on jest. On nije nikakav kriminalac, nikakav monstrum. To je dijete od devet godina koje ima određenih poteškoća kao i druga djeca. Kao druga djeca možda i u ovoj školi. S takvom se djecom radi, nekad te poteškoće ostaju za cijeli život, ali s njima se radi, te su poteškoće gotovo pa i nevidljive."

Priznaje da se sve ovo moglo i ranije, ali kaže da ova škola odlično surađuje.

"Moglo se i ranije, ali je jednostavno trebala bolja suradnja škole s roditeljima i s nama, kao što to radi ova škola."

Odvjetnici roditelja nisu smjeli biti na sastanku. Čurin kaže da je iznenađen zbog toga. Roditelji su pristali na to.

"Roditelji traže da se njihovoj djeci zajamči sigurnost. Traže konkretne mjere, ne one iz prethodnih škola, već sasvim nove mjere."

Ne zna koje mjere Ministarstvo predlaže jer nije bio na sastanku.

