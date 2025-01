O slučaju vršnjačkog nasilja neće odlučivati sud: "Po državnom odvjetništvu on nije kazneno odgovaran..."

Težak slučaj vršnjačkog nasilja dogodio se na splitskom području. Nakon napada 13-godišnjak je završio u bolnici s ubodnom ranom. Drugi dječak ne može kazneno odgovarati jer je mlađi od 14 godina. Postavlja se pitanje, kako stati na kraj ovakvim slučajevima?

Nakon svađe i naguravanja s drugim vršnjakom teško je ozlijeđen maloljetnik na splitskom području. Građani su ogorčeni.

"Mladost nije pod nadzorom i događa se to što se događa. Nažalost nemoćni smo, ali to je to", rekla je Neda.

Obojici je pružena liječnička pomoć. Neslužbeno, ranjeni dječak uboden je škarama.

"U splitsku bolnicu zaprimljen je dječak 2011. godište s ubodnom ranom, hospitaliziran je i zbrinut na klinici za dječju kirurgiju. Trenutno je stabilno i izvan je životne opasnosti", rekla je Kristina Bitanga iz KBC-a Split.

Policija je obavila očevid. S obzirom na to da dijete mlađe od 14 godina ne može biti kazneno odgovorno, nadležnom državnom odvjetniku predaje se posebno izvješće.

"U državno odvjetništvo dolazi, ono se odbacuje i kaže se da je on kazneno neodgovoran. I sve odlazi u zavod za socijalnu skrb. Dakle, socijalna skrb donosi odluke u upravnom postupku o tome što će biti s djetetom, roditeljima i idu li u školu", rekla je sutkinja Lana Petö Kujundžić.

I ističe - osim važne uloge roditelja, u svim školama sustavno bi trebalo učiti djecu kako se nenasilno ponašati.

"Djecu treba učiti da, kada su ljuti, ne udaraju svoje prijatelje i kada njih netko udari, čak i u igri, da ih neće ići tuči, podmetati nogu ili nešto druže. Nebitno jesu li nešto izgubili, nisu zadali gol ili se osjećaju loše", rekla je sutkinja.

"Mislim da dica oće glumiti starije osobe i neko strahopoštovanje dobit", rekao je David.

"Sve se zna, ali niko se ne želi uhvatit oko toga", rekla je Ivanka.

A netko bi trebao. Jer prema posljednjim godišnjim podatcima MUP-a, uočen je porast svih oblika nasilja među mladima - od fizičkih napada, preko vrijeđanja, omalovažavanja pa sve do ustrajnih ponižavanja i prijetnji.

