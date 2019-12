Kako nastaje višesatni program na Novoj TV, možete pogledati u reportaži reporterke Valentine Baus. S našom reporterkom možete prošetati režijom Nove TV, gdje se emisija koja prati prvi krug predsjedničkih izbora i izbornu noć realizira, te produkcijskom grafikom, gdje se brojke pretvaraju u sliku.

"Izborni program Nove TV u najmanju ruku izgleda jako zanimljivo i napeto. U režiji je cijeli tim ljudi - naši urednici, realizatori. I za vrijeme bilo koje emisije, a posebno sad na dan izbora nitko, apsolutno nitko ne smije ući unutra. Ali za gledatelje tijekom izborne noći ćemo napraviti malu iznimku. Ja ne smijem unutra, ali moj snimatelj s kamerom će sad ući unutra da možete vidjeti kako to sve izgleda. Za to vrijeme voditelj režije pojasnit će nam kako sve to funkcionira", pojašnjava reporterka Valentina Baus.

Voditelj režije Stjepko Drenški pojasnio je što se zapravo događa u toj najvažnijoj sobi.

"Režija je posljednja instanca gdje se vidi cjelokupni dnevni posao koji smo pripremili. Najvažnija je osoba realizator, koji sklapa sve te kockice kako bi sklopio jednu veliku figuru te svim ljudima govori kako bi sve trebalo biti."

U režiji se nalazi mnoštvo ekrana, a Drenški je pojasnio i zašto. U izbornoj noći reporteri Nove TV nalaze se u izbornim stožerima kandidata, odakle se javljaju i gledateljima donose najzanimljivije detalje iz tih stožera.

"Složili smo režiju tako da se u svakom trenutku može otići u bilo koji stožer, da se pokazuje bilo koja grafika, da sve može biti modularno u svakom trenutku. Iza režije stoji ogromna količina ljudi, inženjera, kamermana, grafičara, realizatora i asistenata. Da bi se stvorio jedan lijepi TV program, bitna je ova soba", rekao je na kraju Drenški.

Kako kandidati "šetaju" u studiju s voditeljima?

A kako predsjednički kandidati "šetaju" studijem uživo, Baus otkriva u produkcijskoj grafici Nove TV.

"Najjednostavnijim riječima u produkcijsku grafiku pristižu svi rezultati koje dobijemo u postotcima i onda se ti isti postoci pretvaraju u sliku, kako ste već do sada mogli vidjeti u našoj emisiji", pojašnjava naša reporterka.

"Naši su kolege otišli kod svakog ovog političara ,3D ga skenirali i snimili kako bi ih mogli koristiti u proširenoj stvarnosti u studiju. Inače, imamo najatraktivnije 3D grafike po uzoru na svjetske standarde, nebrojeno puta za njih smo i nagrađivani", naglašava Baus.

Istknula je i još jedan zanimljiv podatak.

"Čim Državno izborno povjerenstvo pošalje nove podatke oni automatski ulaze u produkcijskoj grafici u sustav - i sve je jako jako dobro zaštićeno da ne bi slučajno došlo do hakiranja podataka", pojašnajva Baus.

Pripreme za izbornu emisiju trajale su dva mjeseca kako bi sve funkcioniralo apsolutno savršeno.