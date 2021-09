Ni u petak nema primirja među zavađenim SDP-ovcima, koji su se grupirali po sukobljenim taborima i dogovarali taktiku prije sjednice Predsjedništva u nedjelju, na kojoj će se raspravljati hoće li Klub SDP-a opstati ili će ga raspustiti, što može dovesti do dva socijaldemokratska kluba.

Situaciju je dodatno pogoršala odluka Predsjedništva da će predsjednik stranke Peđa Grbin i politička tajnica Mirela Ahmetović razgovarati sa svim članovima Kluba u vezi zahtjeva 18 potpisnika da četvero izbačenih zastupnika SDP-a i dalje ostanu članovi Kluba. Ako se potpisnici i nakon razgovora odbiju povući, i oni će biti isključeni iz SDP-a.

Hajduković: Potpisnici zahtjeva stoje iza integriteta Kluba

Na sjednici Predsjedništva u četvrtak Grbin je rekao kako je to tijelo donijelo odluku da izbačeni iz stranke ne mogu biti članovi Kluba. "Tko bude tu odluku poštivao, ostat će u stranci, a tko ne, bit će iz stranke izbačen", poručio je Grbin dodavši kako ne može jamčiti da SDP neće izgubiti još kojeg člana radi nepoštivanja ove odluke, ali se nada da do toga neće doći.

Član Predsjedništva Domagoj Hajduković, koji je među protivnicima Grbinove odluke, u petak je novinarima u Saboru u ime svih potpisnika izjavio da je njegov stav jedinstvenost Kluba SDP-a i stranke, čuvanje integriteta Kluba, iza čega, kaže, stoje svi potpisnici zahtjeva.

"Jedino što tražimo i želimo je raspraviti i razriješiti ovu situaciju, želimo da se poštuje Poslovnik Hrvatskog sabora i Poslovnik Kluba zastupnika, koji je pisao predsjednik stranke i očekujemo da bude legalist. Ja sam legalist i prihvatit ću svaki ishod glasanja", rekao je Hajduković.

Upitan je li spreman prestati biti članom SDP-a ustraje li na zahtjevu koji je potpisao, Hajduković je odgovorio kako ne želi prejudicirati što će se dogoditi jer najprije trebaju razgovarati, a misli da je i nedostatak komunikacije jedan od razloga za sadašnju situaciju.

Za mogućnost da uskoro u Saboru budu dva socijaldemokratska zastupnička kluba Hajduković kaže kako to ne bi volio jer je želi sačuvati jedinstvo SDP-a kao tolerantne, demokratske stranke koja se dičila time da postoje različita mišljenja koja članovi mogu i moraju iznositi. "Zbog toga", istaknuo je, "ne vidim elemente za isključivanje bilo koga".

Potpredsjednica SDP-a Sabina Glasovac, koja je glasala suzdržano o sinoćnjoj odluci Predsjedništva, rekla je da stranka prolazi kroz osjetljiv proces, ali mora ga završiti u što kraćem roku.

Nije htjela pojasniti zašto je bila suzdržana niti prejudicirati hoće li epilog sukoba biti dva socijaldemokratska kluba u Saboru. "Iskrena mi je želja da do toga ne dođe", poručila je, "a bez obzira slagali se svi s time ili ne, predsjednik s vodstvom stranke ima pravo birati ljude koji će na čelnim pozicijama u odborima predstavljati stranku".

Nije htjela nagađati imaju li Grbinovi protivnici većinu u Klubu, tek je napomenula da od 14 članova Kluba SDP-a, osim četiri člana koja su isključena, nije čula njihova stajališta i želi ih čuti na sjednici koja će se uskoro održati.

Bauk: Klubu zastupnika je nadređen Glavni odbor

Potpredsjednik Kluba SDP-a Arsen Bauk ističe da je temeljno političko pitanje ima li politička stranka mehanizme za provedbu odluka svojih tijela ili ne, a tijelo koje je nadređeno Klubu nije Predsjedništvo nego Glavni odbor. Ako Klub ima podršku u tom tijelu, onda je Predsjedništvo u problemu, a ne Klub zastupnika.

"Za provedbu odluke koja se traži nema većine u Klubu SDP-a, jer je riječ o 14 od 28 zastupnika", smatra Bauk. "Ako zastupnici neće poštivati odluku predsjednika stranke ni Predsjedništva niti Glavnog odbora, onda oni zaista nisu dio naše organizacije", ocijenio je dodavši da će to onda biti cijena koju će morati platiti.

Stvar je postala previše ozbiljna da bi se sada proceduralno nadmudrivali potpisanim zahtjevima i sličnima folklorom, upozorio je dodavši da će poštivati odluku Predsjedništva, a ako Glavni odbor donese svoju odluku, onda će nju poštivati.

"Vjerujem da nikome nije u interesu da se raspadnemo u toliko klubova da postanemo treći ili četvrti klub po veličini, a smatram da još uvijek govorimo o funkcioniranju jedne velike, uređene i važne stranke. No, ako nekome to jest u interesu, onda će imati prvi problem sa mnom ako uočim da netko namjerno forsira raspad stranke, a to vrijedi za sve strane", rekao je.

"Ima nekoliko radikalnih stavova koje čak i mene možda tjeraju da potpišem ovo pismo koje je potpisalo 18 zastupnika, a ja sam inače vrlo smiren. Ali, brate, što je previše, previše je", kritizirao je Bauk "one koji su radikalni s druge strane".

Poručio je svima da se vrate u okvire pravila i kažu da će poštivati nadležna tijela stranke, što nije Predsjedništvo nego Glavni odbor, te da se on sastane, razriješi problem i da nastave dalje.