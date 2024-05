Zašto nikada nije imala šanse protiv Miletića? Procurio dosad nepoznati razlog raskola u Mostu

Raskol u Mostu navodno je bio neizbježan, a Marija Selak Raspudić nije imala previše šansi protiv Marina Miletića.

Pojavio se do sada nepoznat razlog raskolu, a to je da je Most ulagao u Miletića i njegovu političku karijeru. Naime, u veljači 2020. godine, Most je potpisao ugovor o poslovnoj suradnji s uslužnim obrtom Epicentar iz Rijeke čiji je vlasnik bio Marin Miletić.

U tome ugovoru koji ima svega osam članaka definirano je razdoblje suradnje od 11. veljače do 30. srpnja 2020. godine, te da će poslovna suradnja sadržavati aktivnosti s područja komunikacija pri čemu se navodi komunikacijsko savjetovanje i konzultantske usluge, odnosi s javnošću, te savjetovanje za društvene mreže.

Također je bilo definirano kako će Most za te usluge Epicentru isplatiti 95.000 kuna, te da je isplata moguća u nekoliko obroka.

Mjesec dana nakon potpisivanja toga ugovora Miletić, tada već dobro poznat široj javnosti kao popularni vjeroučitelj, je nastupio u emisiji Nedjeljom u 2 i objavio nekoliko šokantnih novosti. Najprije je kazao da mu je supruga teško bolesna i ima zloćudni tumor na mozgu, a onda da mu je mandat vjeroučitelja u Elektrotehničkoj školi stavljen u mirovanje, te da će se posvetiti politici i ulazi u Most.

Božo Petrov, Nino Raspudić, Marija Selak Raspudić Foto: Damir Skomrlj/Ranko Suvar/Cropix

Stranka mu je pomogla financijski premostiti to teško razdoblje, a on joj je već za nekoliko mjeseci na izborima zaradio mandat, piše Jutarnji list.

Da nešto ne štima, bilo je očito kada se Miletić ogradio od Selak Raspudić nakon njene izjave kako žena ima pravo na pobačaj, jasno je bilo da ima ozbiljnih pucanja u Mostu.

Pročitajte i ovo Iz minute u minutu HDZ i DP dogovaraju nove ministre: "Mislim da smo bliže većini"

"Objavili smo svoju političku deklaraciju i jasno smo rekli da smo za život. Vrh stranke, Predsjedništvo, naš predsjednik, svi mi tu imamo isti stav. Marija se ovdje pogrešno izrazila, ali neka ona sama to objašnjava", reagirao je Miletić na Facebooku.

Miletić se od nje nakon toga distancirao, ali ovakav rasplet bio je logičan jer je ovo ideološko pitanje, a drugi je taj što je Miletić član stranke, dok Selak Raspudić nikada nije uzela stranačku iskaznicu Mosta.