Počeli su radovi, najavljena i milijunska obnova: Evo kako će izgledati novi raspored poznate tržnice

Nakon što su završena statička ispitivanja, danas su započeli radovi hitne sanacije unutarnje hale na tržnici Dolac. Očekivani završetak radova je 8. prosinca 2025., kada bi se prodavači trebali vratiti u unutarnji dio tržnice, poručio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Rekao je da je potrebno sanirati 2500 kvadrata stropne plohe te ukloniti svu žbuku ispod stropnih konstrukcija.

"Stručnjaci su utvrdili da je do pada žbuke došlo uslijed prodiranja vlage s gornje otvorene plohe gdje su se nalazili štandovi. Pitanje je kako se to moglo dogoditi kada znamo da je sanacija gornje plohe bila 2015. godine. Nažalost, sada je jasno da ta sanacija nije riješila problem hidroizolacije, čime je došlo do sustavnog oštećivanja plohe", rekao je gradonačelnik Tomašević.

Najavio je da uz sanaciju paralelno započinje i proces obnove tržnice Dolac koja 2030. puni 100 godina. Procjenjuje se da će projekt cjelovite obnove koštati između 22 i 25 milijuna eura.

Za vrijeme trajanja Adventa, trgovci koji su bili privremeno izmješteni na Europski trg, od petka 21. studenog voće i povrće će nuditi na štandovima u ulicama Pod zidom, Tkalčićeva i na Splavnici, a prodavači cvijeća bit će smješteni na Trgu bana Jelačića koji će se po završetku radnog vremena čistiti, a štandovi uklanjati do sljedećeg radnog dana. Novi raspored štandova napravljen je tako da se nalaze što bliže originalnoj lokaciji, odnosno tako da se i trgovci i Zagrepčani što lakše prilagode novim okolnostima, objavili su iz Grada.

Novi raspored štandova tržnice Dolac Foto: Grad Zagreb službene stranice

Podsjetimo, od 28. listopada, kad se urušio dio žbuke sa stropa unutarnje hale, taj je dio zatvoren za prodaju, a trgovci su preselili na Europski trg. Konačni rok cjelovite obnove još nije objavljen, ali je Tomašević poručio da se prodavači koji rade na vanjskim štandovima još neko vrijeme neće moći vratiti na samu plohu