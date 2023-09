Zapeo je kilometar ispod zemlje: U jednoj od najzahtjevnijih spašavanja sudjeluju i Hrvati, akcija bi mogla trajati i do 15 dana

I dalje traje velika operacija spašavanja Marka Dickeya (40) koji je zarobljen u trećem najdubljem špiljskom kompleksu u Turskoj. Pokušava ga spasiti i HGSS iz Hrvatske. Roditelji zaglavljenog speleologa, Andrew i Deborah Ann Dickey, kazali su:

"Mark je jak, ali su mu potrebni njegovi kolege speleolozi, uključujući, naravno, liječnike. Ovo je zastrašujuća situacija. Naše molitve su uslišane i ne možemo izraziti koliko nam to znači i uvijek će značiti", izjavili su roditelji speleologa, Andrew i Deborah Ann Dickey piše NBC.

Marka spašava 150 ljudi, a ostao je zarobljen u špilji Morca. Bio je suvoditelj tima koji je mapirao špilju. Doživio je krvarenje iz probavnog trakta te ostao zaglavljen na dubini od 1120 metara.

"Operacija je logistički i tehnički jedno od najvećih speleoloških spašavanja na svijetu", poručili su iz Turske speleološke federacije. Pokrenuta je duga i zahtjevna operacija spašavanja kako bi se Mark iznio na nosilima. Može hodati, ali trebat će ga izvesti iz špilje.

Dickey je zarobljen oko kilometar od ulaza u špilju, duboko ispod zemlje. Svaki pokušaj spašavanja bit će iznimno složen jer je prolaz na nekim mjestima preuzak da bi nosila mogla proći kroz njega. Yusuf Ogrenecek, stručnjak iz Turske speleološke federacije, rekao je za lokalnu TV da je spašavanje u špiljama naporno.

Akcija spašavanja mogla bi trajati od 10 do 15 dana, rečeno je, piše BBC.

"Nekome tko ne poznaje špilju može trebati i do 15 sati da stigne tamo", dodao je, ističući da će se spasilački timovi morati nositi s vlažnim uvjetima i temperaturama niskim od 4C-6C. Spašavanja iz špilja na dubinama većim od 1000 m relativno su neuobičajena.

Godine 2014. čovjek je evakuiran s dubine od 1148 m (3766 stopa) u špilji Riesending u Bavarskoj. Oko 728 ljudi sudjelovalo je u operaciji koja je trajala 11 dana.

Šest jedinica krvi isporučeno je Dickeyu i njegovo se stanje stabiliziralo do četvrtka, rekla je skupina koja pomaže u koordinaciji spašavanja. Njegovo krvarenje je prestalo i mogao je hodati bez potpore, no i dalje će mu trebati nosila da ga iznesu iz špilje, stoji u priopćenju saveza.

Dickeyev prijatelj i kolega Carl Heitmeyer ranije je za BBC rekao da je njegov prijatelj prestao povraćati i da je prvi put u nekoliko dana čak i malo jeo.

Dickeyeva zaručnica Jessica Van Ord također je bila dio ekspedicije. Ostala je s njim dok mu nije bilo dobro, ali je počela izlaziti iz špilje kada mu se stanje poboljšalo. Kako piše BBC, ona je trebala izaći iz špilje u četvrtak kasnije popodne ili navečer, međutim nema još informacija je li stigla na površinu.

National, international rescue operations underway for medically ill U.S. caver Marck Dickey on expedition in deep Morca cave complex for Anatolian Speleology Group Association (ASPEG)https://t.co/htIbCfr3Xf