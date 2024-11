Prije pet mjeseci dao je neopozivu ostavku, dvije godine prije isteka mandata. U petak se pak doznaje kako je bivši ravnatelj KBC-a Split Julije Meštrović odbio primiti mito.

"Obzirom da je odgovorna osoba u okviru bolnice odbila ponuđeno mito, u navedenom slučaju nije došlo do stjecanja nepripadne imovinske koristi na štetu proračuna Europske unije", izvijestio je EPPO.

Iz splitskog KBC-a u petak se ne oglašavaju, ali su na bivšeg ravnatelja ponosni. Kao i pacijenti.

"Kada počnete od bolnice pa preko svih drugih resora..Mislim, ako netko danas tako dobro djelo napravi i ako je svjestan u glavi što radi i za koga radi i što mu se može obit o glavu, sigurno da će prvo tri puta promislit pa onda napraviti nešto", rekla je Marija.

"Gdje god pogledate - oni kradu, oni ovo, oni ono...Ali ne mogu vjerovati da je on to odbio, što nije uzeo? Kad može svatko, zašto ne bi i on uzeo koji dinar", rekla je Alija.

Tada još uvijek ministar, Vili Beroš izjavio je kako se Meštrović povukao zbog umirovljenja, ali se već nagađalo da je riječ o pritiscima od strane Beroša.

"Ono što želim demantirati, jer čitam već nekakve napise, da je bilo ikakvih pritisaka na njega osim onih uobičajenih...", rekao je Beroš u lipnju.

U Splitu je, čini se, ova vijest nadvladala liste čekanja, pritužbe i nervozu u bolničkim hodnicima.

"I hvala ti Bože da je iznimka u dobrome. A ovo što su ovi napravili, ako su napravili, je grozno", rekla je Maja.

Meštrović se u petak nije htio oglašavati, a ostavku je podnio i prije četiri godine nakon zamjene identiteta pacijenata.

"O svemu sam obavijestio ministarstvo zdravstva i kao osobni, moralni čin poslao sam svoju ostavku", poručio je Meštrović 2020. godine.

Ali je Upravno vijeće nije prihvatilo i na čelu splitskog KBC-a ostao je do 12. lipnja ove godine.

