U sklopu europskog projekta RescEU MUP priprema natječaj za plinske maske vrijedan čak 31,45 milijuna eura. Nabavljaju 282.000 maski koje će biti dostavljene u Logistički centar Ravnateljstva civilne zaštite u Jastrebarskom, piše Forbes Hrvatska.

Natječaj je podijeljen u devet grupa, a njime planiraju nabaviti različite vrste maski i filtara za maske. Najskuplja grupa je ona za nabavu 62.000 zaštitnih gas maski za cijelo lice procijenjenih na 10,35 milijuna eura plus PDV.

Procijenjena vrijednost za 20.000 zaštitnih maski za cijelo lice s filterom i torbicom iznosi šest milijuna eura plus PDV odnosno do 300 eura plus PDV po maski. Tu je još 100.000 višekratnih polumaski za odrasle i isti broj takvih maski za djecu. Obje grupe procijenjene su na 5,5 milijuna eura plus PDV.

Kao mjesto isporuke svih maski navodi se logistički centar Ravnateljstva civilne zaštite u Jastrebarskom.

Riječ je o natječaju koji se provodi u sklopu EU projekta RescEU u kojem osim Hrvatske sudjeluju Francuska, Poljska i Finska. Kao razlog za nabavu ove opreme koja će biti namijenjena građanima Europske unije navode se različiti razlozi; katastrofe, teroristički napadi, ali i rat u Ukrajini.

Europsko tijelo za pripravnost i reakciju u hitnim slučajevima (HERA) ističe tri prijetnje zdravlju koje zahtijevaju koordinaciju mjera na razini EU-a u kontekstu medicinskih protumjera. To su patogeni s visokim pandemijskim potencijalom; kemijske, biološke, radiološke i nuklearne (KBRN) prijetnje i prijetnje koje proizlaze iz antimikrobne rezistencije. Ova nabava izravan je odgovor na drugu identificiranu prijetnju, piše Forbes Hrvatska.

