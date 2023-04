Preminuo je 21-godišnji vojnik kojeg je njegov 20-godišnji prijatelj brutalno pretukao i ostavio bez svijesti. Napadač je priveden pred Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu, a o ovom je slučaju reporter Tin Kovačić razgovarao s Daliborom Bauerom, zamjenikom načelnika Policijske uprave požeško-slavonske.

O ovoj je tragediji reporter Dnevnika Nove TV Tin Kovačić razgovarao s Daliborom Bauerom, zamjenikom načelnika Policijske uprave požeško-slavonske, te ga je na početku pitao o motivima napada.

"Mi u ovom trenutku ne možemo ni govoriti o motivima. Činjenica je da su se i počinitelj i žrtva poznavali. Zajedno su bili u izlasku, krenuli su zajedno kući i dolaskom do vozila počinitelja došlo je do verbalne prepirke te tjelesnog napada na žrtvu", odgovorio je.

Također je rekao što su policajci zatekli kad su stigli na mjesto tragedije.

"Naši policijski službenici su bili u redovitoj ophodnji i bez ikakvog poziva su nakon nekoliko minuta došli na mjesto događaja. Zatekli su žrtvu i nekoliko građana. Tu je bio i počinitelj, ali u tom trenutku nismo znali da je to on", rekao je Bauer.

Što se tiče utjecaja alkohola i droga, precizne informacije znat će se nakon analize krvi i urina.

"Mi smo napravili preliminarno testiranje iz kojeg smo vidjeli da je jedan od sudionika bio pod utjecajem alkohola", rekao je zamjenik načelnika.

Na kraju ga je Kovačić pitao koji su zaključi koje je policija donijela na temelju dosadašnje istrage.

"Ne vidimo nekakav velik razlog zbog kojeg je trebalo doći do ovakvog sukoba, osobito do ovako teških posljedica", odgovorio je te dodao: "Prema onome što smo do sada utvrdili, to ne upućuje da se moglo raditi o nekakvom ozbiljnom verbalno-fizičkom sukobu, ali su posljedice najteže koje su mogle biti."

