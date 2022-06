Radna skupina završila je Nacrt prijedloga izmjena Zakona o radu. Njegova objava na portalu e-savjetovanje planirana je za dugu polovicu lipnja, a građani će tada moći izraziti svoja stajališta.

Radna skupina završila je Nacrt prijedloga izmjena Zakona o radu, njegova objava na portalu e-savjetovanje planirana je za drugu polovicu lipnja, a građani će kroz javno savjetovanje od 30 dana moći izraziti svoja stajališta, doznaje se u resornom ministarstvu.

Reformskim mjerama kojima se provodi Nacionalni plan oporavka i otpornosti bit će značajno unaprijeđeno opće radno zakonodavstvo jer se potiču inovativni oblici rada poput rada od kuće, provode dodatne mjere sprječavanje zlouporaba ugovora o radu na određeno vrijeme, kao i mogućnost ostanka u radnom odnosu do 68. godine života bez potrebe dogovora s poslodavcem, poručuju iz Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Potiče se i rast plaća i drugih primitaka te zapošljavanje (u dodatnom radu za drugog poslodavca i u novim oblicima rada). Ujedno se uređuje rad putem digitalnih radnih platformi, primarno radi zaštite njihovih zaposlenika.

Rok za prijenos novih EU direktiva u nacionalno zakonodavstvo je kolovoz, no bit će blago prekoračen, oko toga je postignut dogovoru sa socijalnim partnerima. Rokovi za NPOO bit će ispoštovani kako bi se omogućilo iskorištavanje predviđenih značajnih financijskih sredstava, navode u Ministarstvu.

Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever smatra da se u javnu raspravu ide s nedovoljno promišljenim i usuglašenim odredbama koje će se morati mijenjati pri donošenju novog zakona, jer se prije svega ide u "lov na europska sredstva", što je dogovoreno u okviru NPOO-a.

"Vlada je opterećena rokovima da se u ZOR ugrade dvije EU direktive o transparentnim uvjetima rada i pomirenja radnih i privatnih dimenzija radnika. Trebalo bi ih ugraditi u ZOR do 1. kolovoza, no to vjerojatno neće biti ostvareno, ali moglo bi biti do kraja godine", drži Sever.

"Vlada se prema NPOO-u obavezala izmijeniti dijelove ZOR-a koji se odnose na rad na određeno vrijeme, rad na izdvojenom mjestu, platformski rad i dodatni rad, što se mora završiti najkasnije do 31. prosinca ove, kako bi već 1. siječnja iduće godine bilo u primjeni. U protivnom bit će izgubljena sredstva iz EU fondova", upozorio je Sever.

Dogovoreno je da će se ZOR mijenjati u dvije faze - nužne izmjene do kraja godine, a u drugoj bi se pokrenulo pregovori o donošenju cjelovitog novog zakona tijekom iduće godine.

ZOR se pokušava pretjerano fleksibilizirati

Sindikati imaju čitav niz primjedbi na predložena rješenja jer drže da se ZOR pokušava pretjerano fleksibilizirati i s poslodavaca skinuti dio odgovornosti.

"Kod rada na određeno vrijeme podupiremo ugradnju mehanizama koji će ga smanjiti, jer ga ima previše i jedan je od uzroka iseljavanja ljudi iz zemlje, a HUP traži dodatnu fleksibilizaciju", rekao je Sever.

Vezano uz mogućnost rada kod dvaju poslodavaca, ocijenio je kako Vlada nastoji smanjiti "rad na crno", no time se to neće postići, a radnici bi mogli biti oštećeni.

Također smatramo da treba urediti platformski rad kako bi njihovi zaposlenici dobili nekakvu sigurnost, rekao je Sever.