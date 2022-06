Saborski zastupnik iz Stranke umirovljenika koji podržava vladajuću većinu, Silvano Hrelja za Dnevnik Nove TV komentirao je reformu mirovina. S njim je razgovarala reporterka Petra Buljan.

Reporterka Dnevnika Nove TV zastupnika Silvana Hrelju pitala je je li zadovoljan s obzirom na to da su njihovi zahtjevi bili nešto veći od ostvarenog.

"Za biti euforičan trebao bih moći riješiti puno više umirovljeničkih problema - mirovina, siromaštva. Nitko ne može to sam, a sustav to teško podnosti, preostalo mi je da budem zadovoljan jer je u projekt uloženo puno energije i truda", rekao je zastupnik i dodao kako: "Nije moglo bolje u ovim trenucicma".

Kaže i kako su se "natezali do zadnjeg dana".

Buljan je pitala Hrelju i je li spreman podržati ideju SDP-a za energetski dodatak za umirovljenike na jesen s obzirom na porast cijena. Hrelja kaže da nisu samo oni tu aktivni i kako su već u parlamentarnoj većini načeli tu temu.

"Ako bude potrebno da se to napravi, ako bude nepodnošljivi skok cijena. Odgovor premijera je da ćemo to razmatrati i imati u vidu, a u vidu treba imati i nešto što opozicija nema, a to je punjenje proračuna. Ne možete iz ničega davati nešto", rekao je zastupnik i dodao kako se moramo nadati dobroj turističkoj sezoni i dobrim prihodima u proračunu.

"Htio bih da se daje po prihodovnom cenzusu, ne samo po mirovinskom dohotku. Da se pomogne onima koji su zaista najugroženiji i najsiromašniji", rekao je Hrelja.

Žive li umirovljenici u Hrvatskoj ili preživljavaju, pitala je reporterka, a Hrelja odgovara: "Sve je život, pa čak i preživljavanje".

"Teško im je. Svi imamo doma roditelje i znamo da im je teško, najteže im je kad su sami, kad nema razumijevanja. Financijski dio je samo jedan od problema, veliki, ali samo jedan od problema", rekao je i dodao kako puno toga može ublažiti dobar odnos s djecom.

Komentirao je i prijedlog ZOR-a prema kojem bi radnici ipak mogli raditi do 68. godine.

"Tu sam dosta liberalan iako sam sindikalac, meni je bitno da postoji socijalni dijalog i da se svi dogovore", rekao je i dodao kako je neprivhatljivo da netko mora raditi te istaknuo: "Ne treba ići protiv volje građana".

