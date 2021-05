Održana je zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a. Predsjednik stranke i premijer Andrej Plenković nakon sjednice dao je izjavu i odgovarao na pitanja novinara.

"Govorili smo o početku kampanje koja je počela ovog vikenda. Zadovoljni smo podacima da čak u 47 ili 48 jedinica lokalne samouprave naši kandidati za čelna mjesta nemaju protukandidate, dakle naši kandidati su tamo već pobijedili", rekao je Plenković.

Razgovarali su o cijepljenju

Navodi da je bilo razgovora o epidemiološkoj situaciji i procjepljivanju građana.

"Prošli tjedan, tijekom vikenda i danas došlo je do prekretnice u dostavi cjepiva u Hrvatskoj. Danas su stigle 173 tisuće doza Pfizera, one su u distribuciji prema županijama", kazao je Plenković.

"Ministar zdravstva je napravio vrlo precizan plan proporcionalne distribucije svim županijama, županjskim Zavodima za javno zdravstvo, koji će kasnije te doze dostaviti liječnicima obiteljske medicine i na punktove za cijepljenje kako bismo točno po tjednu i po danu imali precizan plan i zadani cilj procjepljivanja naših sugrađana", objasnio je Plenković i dodao da u sljedećim tjednima dolazi po 200 tisuća doza.

Komentirao incident u Borovu

O incidentu u Borovu i Milanovićevoj izjavi da je za njega kriva Plenkovićeva i Pupovčeva Vlada kaže kako je Vlada osudila incident.

"Smatramo da je takvo izvikivanje nedopustivo, Vlada je to već oštro osudila. Poduzete su aktivnosti od strane policije prema onima koji su izvikivali te skandalozne izjave. Na svaki način osuđujemo takvo ponašanje", rekao je Plenković.

"Što se tiče Milanovićevih izjava, one su na tragu njegovog politiziranja, primjerice, Hrvatske vojske. Sad on imputira sličnu politizaciju hrvatske policije koje nema. Hrvatska vojska i policija su važne institucije i nad njima nema nitko bilo kakav prioritet ili ovlast. One se ponašaju sukladno zakonu, a ne sukladno politici nekoga tko pretendira biti predsjednik svih hrvatskih građana", rekao je Plenković.

"Hrvatska policija nije ni Plenkovićeva ni Pupovčeva, kao što ni vojska nije Milanovićeva", dodao je Plenković.

O izjavi Penave u Vukovaru

O izjavi vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave o koaliciji HDZ-a i Pupovca kaže kako je Miroslav Škoro izmišljen uoči predsjedničkih izbora kako bi doveo Milanovića na vlast.

"Penava je svim svojim snagama pomogao da Kolinda Grabar-Kitarović ne bude predsjednica pa me ne čudi da Penava doslovno citira Milanovićeve nebuloze", rekao je Plenković.

"Te nebuloze o nekakvoj trgovačkoj koaliciji između ljudi koji su demokratski dobili mandat i to nakon što su sva tijela HDZ-a snažno potvrdila u drugom mandatu nastavljaju koaliciju sa svim predstavnicima manjina i liberalnih stranaka", istaknuo je Plenković.

"To može govoriti samo netko kome je na pameti samo huškanje i netrpeljivost prema manjinama, a to je nešto u čemu su se oni već dosta puta vrlo jasno iskazali. Uvjeren sam da će birači u Vukovaru to prepoznati i znati tko su oni koji idu naprijed, a tko su oni koji nas vuku nazad", dodao je Plenković.

Nije želio komentirati izjave splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana o podmetnutom požaru koji je potjerao američke filmaše. "On je već o tome rekao sve", kratko je rekao Plenković.