HGSS ove godine 70 godina. Na tome su im čestitali i zagrebački vatrogasci duhovitim videozapisom na društvenim mrežama. Čestitkama su se pridužili i građani u komentarima.

Hrvatska gorska služba spašavanja ove godine slavi 70. rođendan. Tim su povodom, vatrogasci Vatrogasne postrojbe Zagreb, šaljivim videozapisom, čestitali kolegama rođendan. Osim što su HGSS-ovci poznati po vrhunskim spasilačkim misijama, također, vrlo su poznati hrvatskoj javnosti po duhovitim objavama na društvenim mrežama, posebice ljeti kada imaju mnoštvo akcija spašavanja turista koji dolaze na odmor u Hrvatsku.

HGSS-ovcima donirano stotinu pari gležnjača marke Inkop: "Pravim herojima potrebna je kvalitetna i udobna obuća"

Avantura života Ivane Paradžiković: Pozvala HGSS pa ju spasila ista žena koja je njezinoj obitelj pomogla i prije gotovo 30 godina

Videozapis je pogledan više od šest tisuća puta u manje od dva sata. U čestitki Vatrogasne postrojbe Zagreb piše:

Star of HGSS

Episode LXX

The fall of the two chimneys

Ovo su priče o ne tako običnim ljudima. Oni su odlični u svojoj borbi sa silama prirode. Oni su odlučni u svojoj borbi s japankama i ostalim natikačama koje turist na noge stavi. Iako susreću medvjede i vukove, od svih se životinja najviše boje napuhanog flaminga na pola Bračkog kanala. Puno tipkaju po Twitteru, ali vrijedni su i na stijenama, u jamama i špiljama brzim i sporim vodama. Vole šalu na stranu, kao i mi. Savjetima nas plaše i nasmijavaju.

Sretan 70. rođendan, dragi naš HGSS. Žele vam vaši Vatrogasci Zagreb!

P.S. Čist' dobro se držite za svoje godine

P.P.S. Znamo da ste osvojili nagradu pa da odmah napomenemo da sve dajemo za našu humanitarnu aukciju za ''Kolibriće''

P.P.P.S. Googlajte ''Vatrogasci Zagreb za Kolibriće''

Sent from mv iPhone #193

Inače, HGSS je prije nekoliko tjedana na Facebooku pozvao kreativce da im čestitaju rođendan na originalan način. Najbolje će nagraditi.