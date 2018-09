Zagrebalki muftija i predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj dr. Aziz ef. Hasanović reagirao je na izjave Predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović koja je kako prenosi austrijski Kleine Zeitung ustvrdila da muslimani u Hrvatskoj žive u strahu.

Muftiju su predsjedničine izjave iznenadile te se pita zašto bi muslimani u Hrvatskoj, koji su je branili i stvarali sa svojim sugrađanima drugih vjeroispovijesti, trebali biti u strahu.

Priopćenje Islamske zajednice u Hrvatskoj prenosimo u cijelosti:

"Nemalo sam ostao iznenađen natpisima u medijima o navodnoj izjavi predsjednice Republike Hrvatske gđe Kolinde Grabar – Kitarović o muslimanima u Hrvatskoj i odnosima koji vladaju u društvu. Imajući u vidu našu vrlo dobru dosadašnju suradnju, a isto tako i negativna iskustva po pitanju povjerljivosti pojedinih natpisa, ovim putem ipak želim skrenuti pažnju na nekoliko stvari.

Islamska zajednica u Hrvatskoj je vjerska zajednica čije poslanje se temelji na principu naređivanja dobra i radu za opće dobro te odvraćanje od zla. U namjeri da učinimo što je moguće više dobra, sa svima surađujemo na tom putu u dobroj vjeri. Tako da smo do sada uvijek imali uzornu suradnju i s Uredom predsjednika/ce, predsjednikom Sabora, predsjednikom Vlade, ministrima, raznim državnim službama, drugim vjerskim zajednicama i nevladinim sektorom uopće, itd.

Izjave ovakvog tipa, ukoliko su istinite, ne doprinose razvoju povjerenja, a isto tako sužavaju prostor za razvoj suradnje u budućnosti, bez obzira što će to biti na štetu svih. Pitanje svih pitanja je zašto bi muslimani u Hrvatskoj, koji su je branili i stvarali sa svojim sugrađanima drugih vjeroispovijesti, trebali biti u strahu i trebaju li? Ako se bilo koji musliman u Hrvatskoj boji, onda se i ja moram bojati, a za to nema razloga i ja se ne bojim. Ljudi se dijele isključivo na dobre i loše, a ne na muslimane i ostale i ja vjerujem da predsjednica dijeli iste vrijednosti po tom pitanju. Nismo se umorili pomagati drugima i nikad nećemo, jer jednom kada se umorimo gubimo smisao svoga postojanja. Ovdje se prvenstveno misli na migrante kojima treba pomoć, ali i na sve ljude kojima je pomoć potrebna, a u Hrvatskoj je takvih sve više. Prije svega svaki naš projekt je koordiniran s državnim službama budući da smo dio tima za integraciju tražitelja azila. Samo ovoga ljeta smo uspjeli osigurati 3000 paketa za migrante, za 56 učenica i učenika kompletnu opremu za početak škole, svakodnevno ih obilazimo, 50 obitelji skrbi o 50 najugroženijih kojima je pomoć stalno potrebna, svaku vjersku aktivnost organiziramo isključivo u našim džamijama kako se oni ne bi odvajali i osjećali zapostavljenima ili, ne daj Bože, da se getoiziraju. Ove procese podržavaju i realiziraju članovi naše zajednice kojima sam posebno zahvalan kao i svim državnim službama i ministarstvima. Naša zajednica je otvorena za svaki oblik suradnje i vodi nas samo jedan interes, a to je da pomognemo drugima i da preveniramo probleme. Iskreno, ne bojimo se nikoga, osim Boga. Ovo je i naša domovina i činimo sve da doprinesemo njenom razvoju i njenoj promociji u svijetu. Ljudi i neljudi iz raznih pobuda kreću putem migrantskih ruta, mnogi pritisnuti egzistencijalnim problemima, a opet drugi iz nekih drugih pobuda, ali takvi do sada nisu zamijećeni i hvala Bogu nije bilo većih problema.



Situacija u Europi se usložnjava i svaka izjava koja će doprinijeti isključivosti je danas, na žalost, dobrodošla jer potpaljuje strasti kakvih u Europi nije nedostajalo, a koje su za neke u povijesti bile pogubne. Imajući u vidu da do sada nismo imali nikakvih problema i uzimajući u obzir vrlo dobru suradnju, nadam se da je izjava pogrešno prenesena i nadamo se da će je demantirati"