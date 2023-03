Poskupljenje vode u Zagrebu je neminovno, a zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević objasnio je i zašto na redovitoj konferenciji za medije u Gradskoj upravi, dok je njegova zamjenica Danijela Dolenec objavila da je gotova sistematizacija u Zagrebačkom holdingu.

''S jučerašnjim datumom potpisan je dodatak kolektivnom ugovoru za radnike u Zagrebačkom holdingu i postignuti su ciljevi. Završena je sistematizacija u Zagebačkom holdingu'', objavila je zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec na redovitoj konferenciji za medije u zagrebačkoj Gradskoj upravi.

''Dodatak je unutar okvira i stajat će osam milijuna eura. Glavni cilj je postignut, a to je da se izjednače koeficijenti unutar Holdinga'', istaknula je Dolenec.

Upitan o deložaciji NK Zagreba iz prostora u kojima se sada nalazi, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević podsjetio je da je NK Zagrebu istekao ugovor još u prethodnoj vlasti.



''Međutim, NK Zagreb se ne želi iseliti. Dobro znate što mislim o vodstvu NK Zagreba i nogometnom tajkunu koji je uzurpirao slavnu povijest tog kluba. Taj prostor je u vlasništvu Grada Zagreba i ide sada žalba Visokom trgovačkom sudu i to ćemo tako riješiti. Taj objekt je u potpunosti u vlasništvu Grada i to ćemo dokazati'', kazao je Tomašević.

Među velikim problemima Zagreba je i preizgrađenost pojedinih dijelova grada gdje izgradnja društvenih objekata, poput škola i vrtića, ne prati stambenu izgradnju, a primjeri su Lanište i Blato.

''To su najgori kvartovi što se tiče preizgrađenosti, ali ti planovi su napravljeni prije naše vlasti. I kada bi se zaustavilo sve dozvole, i dalje bi godinama nicale nove zgrade. Zato smo pokrenuli izmjene GUP-a. Ono što radimo cijelo vrijeme jest da te naslijeđene situacije rješavamo tako da dajemo dodatne kapacitete za škole i vrtiće. ali očito je da su napravljene greške prije pet, šest godina kad su izlgasani planovi, a bez da se razmišljalo o urbanim objektima poput škola'', kazao je gradonačelnik.

Upravo kada je riječ o vrtićima, a nakon izmjene odluke o roditeljima odgojiteljima, bit će dodatnog pritiska na vrtiće, a Dolenec je poručila. ''Radimo sve na tome da smanjimo taj pritisak. Izgradnja vrtića, posebice na istočnom dijelu grada, ide u tom smjeru, ali isto tako, ove godine ćemo imati situaciju na upisima gdje nećemo moći u potpunosti odgovoriti na potražnju. Morat ćemo pronaći načina da upišemo više djece.''

Posljednjih sedam godina ulagalo se samo u mjeru roditelj odgojitelj, ali ne u dječje vrtiće, upozorio je Tomašević i dodao: ''Efekt odluke Visokog upravnog suda vidjet će se tek iduće godine, a mi moramo graditi vrtiće. Taj će se novac za proračun osigurati iz ove mjere.''

Upitan o smrtima u čekaonici u bolnici na Svetom Duhu, kazao je da ključnima smatra izjave predstavnika HUBOL-a koji kažu da nije riječ samo o Svetom Duhu nego općenito o cijelom bolničkom sustavu.

''Na to je ministar reagirao kazavši da se to treba kroz reformu adresirati. To je sve što ću reći. Radi se i istraga u bolnici, a vidim i da je Ministarstvo najavilo inspekciju da se vidi o čemu je riječ'', kazao je potvrdivši da je zadovoljan radom ravnateljice bolnice.

No, smatra da je ona pod neviđenim pritiskom: ''Mislim da nitko nije pod većim pritiskom. Radi se o najvećoj ustanovi. To je ustanova koja je sedam godina imala priziv savjesti. Nakon što je došla ravnateljica sada je to moguće. Isto tako, ona tamo uvodi reda vezano za različite javne nabave i dobiva 10 anonimnih kaznenih prijava, a niti jedna nije potpisana. Potpisana je s navodnim zaposlenicima. I ja vjerujem da će biti sve te prijave odbačene.''

Poskupljenje vode pitanje je vremena, naime, kako je Tomašević kazao: ''Je li se išta promijenilo? I dalje imamo isti problem s vodovodnom mrežom. Razlozi za poskupljenje vode nisu se promijenili ni milimetra. I dalje imamo problem s vodovodnom mrežom.''

Novac iz EU fondova neće biti dovoljan, niti dovoljno brz za investicije, objasnio je Tomašević: ''Ja začarani krug namjeravam prekinuti. Ista stvar je s mostovima. Ne gradimo nove mostove dok ne popravimo stare. Ja sam takav grdonačelnik i to je moj stil, smatram da je to odgovorno i tako ću raditi.''