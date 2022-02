Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević nakon predstavljanja web aplikacije Grada Zagreba ''Mentalno zdravlje'' u zagrebačkom Centru za zdravlje mladih održava redovnu konferenciju za medije utorkom.

Web aplikacija Grada Zagreba ''Mentalno zdravlje'' projekt je koji bi trebao služiti kao središnje mjesto informiranja građanki i građana o mentalnom zdravlju s obzirom na to da će tim web portalom na jednom mjestu biti objedinjeni svi projekti Grada Zagreba i gradskih zdravstvenih ustanova u području zaštite mentalnog zdravlja, koji će na taj način postati vidljiviji i dostupniji za građane.

Aplikacija za mentalno zdravlje: Jedinstven projekt u Hrvatskoj

Na portalu su objedinjene stručne informacije koje će svim skupinama građanki i građana koje trebaju podršku i pomoć osigurati jednaku dostupnost službi za mentalno zdravlje i njihovih programa.

Jokić o utjecaju potresa na mentalno zdravlje: "Iz ovoga smo naučili nekoliko važnih stvari"

Ravnatelj Klaićeve o porastu broja malih pacijenata: ''Tjeskoba, nemir, zatvorenost, promjena ponašanja... Korona je ostavila traga na djecu''



Aplikaciju je predstavio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u zagrebačkom Centru za zdravlje mladim, istaknuvši da je riječ o ''sjajnom projektu, koji ne treba posebno reklamirati''. Zaposlena su četiri nova psihologa koji će raditi s djecom i mladih, a iako u Zagrebu postoji puno projekata sada su svi objedinjeni na jednom mjestu gdje pruža i popis te kontakte zdravstvenih ustanova čime je olakšan put do pomoći.

''Mladima je najteže, uzet im je dio odrastanja''

''A pomoć je potrebna za vrijeme ove epidemije i potresa. Mentalno zdravlje je svima narušeno, a mladima je najteže - uzet im je dio života, teško je održavati nastavu. Ovo je ruka pomoći koju pruža Grad'', poručio je Tomašević i zahvalio svima koji su sudjelovali na ovome projektu koji je, kako je kazao, krenuo i prije ove vlasti.



''Sve što smo rekli da vrijedi i da je dobro, takve inicijative ćemo nastaviti i unaprijediti. Hvalio sam ovaj projekt i kao zastupnik u Skupštini. Nema tu reklama ni marketinga, nego mladi ljudi preporučuju jedni drugima da dođu ovdje. To je najbolja vrijednost'', zaključio je zagrebački gradonačelnik.



A nakon predstavljanja aplikacije, inače jedinstvenog projekta u Hrvatskoj, Tomaševića je na redovnoj konferenciji za medije utorkom dočekalo opet pitanje cijena plina.



Iščekuje se kakvo će rješenje iznjedriti razgovori s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja oko plina s obzirom na visoke račune koji proteklih dana prilično loše utječu na mentalno zdravlje građana i poduzetnika.



''Gradska vlast je u kontaktu s Vladom, tražimo rješenje koje će biti najmanje bolno'', kazao je Tomašević. Podsjetio je da je riječ o širem problemu te kazao da se nada da će država ići s paketom mjera koji će spriječiti znatan rast cijena plina za građane. ''Napravit ćemo sve što možemo'', kazao je.

''Treba ići s paketima, ne samo mjerama za sve, vaučerima, nego paketima koji financijski adresiraju energetsko siromaštvo, da se na socijalno najugroženije građane najviše potroši. Ne govorimo samo o plinu, nego i električnoj energiji. I Grad Zagreb će napraviti što može. I u proračun smo, po prvi put, stavili energetsko siromaštvo. Što se tiče povećanja cijena, posebno za dio poslovnih korisnika, to je problem uzrokovan dijelom individualnom odgovornošću Uprave, dijelom enermnim rastom cijena koje su svugdje porasle'', podsjetio je gradonačelnik.

''Nije problem samo s Gradskom plinarom i ne može rješenje biti samo na razini jednog poduzeća''

''Pazimo da ne dođe do nikakavih udara, udara cijene plina. Dom u Nazorovoj je državna ustanova i moramo naći rješenje, alternative su vrlo problematične'', kazao je upitan za slučaj Dječjeg doma Zagreb u Nazorovoj ulici koji je dobio 400 posto veći račun.

''Što se tiče škola, vrtića, zdravstvenih ustanova, to je naša odgovornost i pazimo da ne dođe do šokova koje neće moći izdržati'', poručio je Tomašević.



Kazao je i da u slučaju Plinare traže rješenja opetovavši da je svima očito da se radilo o nesavjesnom poslovanju koje je dovelo do ove situacije: ''Nije problem samo s Gradskom plinarom i ne može rješenje biti samo na razini jednog poduzeća''.

Ist problem imaju i druge lokalne jedinice, kazao je te ponovio da prepucavanja neće nikome pomoći.



Podsjetimo, resorni ministar Tomislav Ćorić izjavio je prošli tjedan da su za enormno visoke račune za plin u Zagrebu odgovorni Tomašević i njegova “ekipa” jer su propustili nabaviti plin po povoljnijim cijenama, a nakon što je Tomašević za nestašicu plina prozvao HDZ-ov kadar, odnosno bivšeg direktora Gradske plinare – Opskrba Igora Piriju koji je tu podružnicu vodio do listopada prošle godine.



Tomašević je upozorio da je Pirija taj koji nije na vrijeme kupio plin po jeftinijim cijenama te da su zbog njega zagrebački poduzetnici u problemima, a Ćorić je na to poručio da Tomašević treba raditi svoj posao te da Pirija nije član HDZ-a.



Tomašević: ''Zagreb će pučkoj kuhinji podmiriti razliku u cijeni računa za plin''

Trebaju li građani i časne Boga moliti da im računi za plin budu manji? Oglasio se Holding



Iz Zagrebačkog holdinnga kazali su krajem prošloga tjedna za DNEVNIK.hr da posljednjih dana Vlada i resorno ministarstvo rade na modelu kojim bi se pomoglo u rješavanju problema porasta cijena, a i sama Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o ulaže izrazite napore kako bi u granicama svojih mogućnosti zajedno sa kupcima pronašla najbolje rješenje za nastalu situaciju.



''Prepucavanje tko je tu kriv, neće pomoći nikome. Rješenje se mora naći, nema alternative. To svakako uključuje i razgovore i s Ministarstvom'', kazao je na Ćorićevu prozivku Tomašević.