Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić izjavio je u četvrtak na aktualnom satu Gradske skupštine kako nema nikakvog sukoba između njega i ministrice obrazovanja Blaženke Divjak te da je "to što ona ne zna i ne razumije svoj posao - premijerov problem".

Gradski zastupnik Renato Petek (Naprijed Hrvatska - Progresivni savez) apelirao je na gradonačelnika da pomogne djeci s poteškoćama u razvoju koja od Ministarstva znanosti i obrazovanja nisu dobila rješenje za pomoćnike u nastavi i da se dogovori s ministricom Divjak kako zagrebački školarci ne bi ispaštali zbog mogućih sukoba između njegove stranke i resorne ministrice.

"Razumijem i slažem se da je ovdje u pitanju nerad ministrice Divjak jer u ministarstvu nisu na vrijeme odradili svoj posao, no bez obzira na to, neka se ne potencira sukob kako bi djeca dobila pomoć koju trebaju", rekao je Petek.

Bandić ga je optužio da mu imputira sukob s ministricom za posao koji je ona trebala odraditi. "Di vam je obraz? Mene pitate za posao koji treba odraditi ministrica, a to nije odradila zato što mene ne podnosi", rekao je Bandić i dodao da mu je ona "najsimpatičnija od svih ministara u Vladi".

"Nemam nikakvog sukoba niti s jednim ministrom, a s njom najmanje. To što ona ne zna i ne razumije to je problem premijera koji je i drži, a ne moj. Pitajte njega, pitajte nju, pustite Bandića da radi svoj posao", komentirao je.

"Bandić je korištenjem djece s teškoćama za svoje prljave napade prešao granicu"

"Gospodin Bandić je na aktualnom satu Gradske skupštine prljavim i niskim napadom, koristeći problematiku djece s teškoćama, prešao svaku granicu tolerancije“, rekla je u reakciji na izjave gradonačelnika Bandića ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak.

„Umjesto da počisti u svom dvorištu, kao osnivač škola koji također ima odgovornost oko problematike dodjele pomoćnika u nastavi, on nastavlja s napadima na sustav odgoja i obrazovanja koristeći se primitivnim metodama.“

Primjerice, neki od zahtjeva za pomoćnicima u nastavi od Grada Zagreba stigli su u Ministarstvo čak i nakon početka školske godine (jučer, 18. rujna, i prekjučer, 17. rujna).

„Od početka mandata suočavam se s napadima i uspješno branim sustav od raznih sumnjivih ideologija i partikularnih interesa, pa sigurno ni sada neću dopustiti da se na ovakav način ugrožava sustav odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj“, istaknula je ministrica Divjak.