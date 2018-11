Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić ispričao se svim građanima zbog susreta s Draganom Markovićem Palmom.

Ispriku putem plaćenog oglasa u dnevnom tiskuMilan Bandić nazvao je dostatnom, ali ipak otišao i korak dalje.

"Priznajem, nisam savršen i pogriješio sam. Ne znajući što je tko radio '91. i '92. u Jagodini. On može doći u Hrvatsku kad god hoće, a ja sam napravio pogrešku što sam ga osobno pozvao. On može doći, on je slobodan građanin i nije napravio ništa. A to što se družio s Arkanom, da sam znao onda ne bih. I sad koristim priliku da se ispričam ne samo braniteljima, nego svim građanima", rekao je Bandić u intervjuu za Media servis.

Milan Bandić prvo je najavio da će se ispričati braniteljima i pojesti sto žaba, onda je našim novcem platio oglas isprike u novinama. No, leđa su zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću okrenuli Nezavisni za Hrvatsku Brune Esih i Zlatka Hasanbegovića koji su tražili ispriku svim građanima, a ne samo ''istinskim braniteljima''. Hoće li im najnovija isprika biti dovoljna?