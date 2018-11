Nastavlja se 17. sjednica zagrebačke Gradske skupštine na kojoj će zastupnici raspravljati i odlučivati o preostale 23 točke dnevnog reda od njih 44.

Na dnevnom redu su, među ostalim, poslovno izvješće Uprave Zagrebačkog holdinga od siječnja do lipnja 2018. i polugodišnji financijski izvještaji društva, te poslovna izvješća uprava ZET-a, Zagrebačkog velesajma i Zagrebačkog inovacijskog centra kao i poslovno izvješće Uprave o poslovanju Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom.

Sjednica je počela 30. listopada kad je u 22 sata, zbog nedostatka kvoruma, prekinuta te nastavljena 5. studenoga kada je ponovno prekinuta jer su iz oporbe poručili da neće 'držati kvorum' i sudjelovati u međusobnim svađama i ucjenama vladajuće koalicije - HDZ-a, Neovisnih za Hrvatsku i stranke "Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti.

Naime, gradski zastupnik Zlatko Hasanbegović (Neovisni za Hrvatsku) najavio je da će napustiti sjednicu ako se gradonačelnik Milan Bandić ne ispriča Zagrepčanima zbog sastanka s predsjednikom Skupštine srbijanskog grada Jagodine Draganom Markovićem Palmom.

"Ovo je naša definitivna odluka. Dakle, on se može ispričati, on može kao što je rekao pojesti još koju žabu i nakon toga možemo raspravljati o tome da i dalje ostanemo dio većine u gradskoj skupštini", poručila je Bruna Esih iz Neovisnih za Hrvatsku, stranke koja Bandiću drži većinu sa čak pet ruku.

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš, sumnjičava je prema prijetnjama Esih. "Nakon što su dvije godine odnosno, da budem iskrena, godinu i pol podržavali sve ludosti gospodina Bandića, dobili sve sinekure, sad su oni odlučili biti oporba", kazala je Anka Mrak Taritaš. HNS-ov zastupnik u Gradskoj skupštini Tomislav Stojak ne misli da je uzrok svađe Palma, već gradski proračun. "Očito da netko nije uspio progurati sve svoje ideje", smatra Stojak.

Bandiću trenutačno nedostaju tri ruke , no on je već mnogo puta pokazao da mu to i nije neki problem. Sjednica zagrebačke Gradske skupštine počinje u 9 sati.