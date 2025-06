Od ponedjeljka, upravni poslovi zagrebačke policije prelaze na ljetni režim rada koji će trajati do 29. kolovoza.

Građani koji planiraju izraditi osobne dokumente ili obaviti druge upravne poslove morat će se prilagoditi novom rasporedu rada pojedinih lokacija, koji uključuje skraćeno radno vrijeme tijekom tjedna.

Na adresi Ulica grada Vukovara 70 svoje osobne iskaznice i putovnice, po redovnom, ubrzanom i žurnom postupku ponedjeljkom je moguće izraditi i podignuti ponedjeljkom od 7 do 17:30 sati, a od utorka do petka od 7 do 14 sati.

Radno vrijeme za osobne iskaznice i putovnice samo u redovnom postupku moguće je napraviti u Heinzelovoj 98 ponedjeljkom od 7 do 17:30, a od utorka do petka od 7 do 14 sati.

Osobne iskaznice i putovnice samo u redovnom postupku, po istom radnom vremenu, građani mogu izraditi i preuzeti u II. policijskoj postaji na Črnomercu.

Posebno radno vrijeme i za vozačke dozvole i zahtjeve za državljanstva

Isto vrijedi i na adresi Avenija Dubrovnik 15 na Zagrebačkom velesajmu, u dvorani Mljet.

Vozači svoje vozačke dozvole i poslove vezane uz vozila mogu obaviti na adresi Henizelova 98 ponedjeljkom od 7 do 17:30 te od utorka do petka od 7 do 14 sati.

Poslovi vezani za državljanstva obavljaju se od ponedjeljka do petka od 8 do 15 sati uz najavu na telefon, a poslove vezane od ponedjeljka do petka od 8 do 15 na istoj adresi.

Sve detalje o radnom vremenu i kontaktima, zagrebačka policija objavila je OVDJE.