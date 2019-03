Iz PU zagrebačke izvijestili su o intervenciji u Novom Zagrebu na koju su izašli temeljem dojave 20-godišnjakinje.

U kasnim večernjim satima zaprimili su dojavu 20-godišnjakinje koja je u pozivu navela da se nalazi u Zagrebu na području Novog Zagreba, te da ju je fizički napao partner, 23-godišnji državljanin Nigerije.

Riječ je o Dinamovom nogometašu Iyayiju Atiemwenu (23).

U razgovoru s njom i 23-godišnjakom policijski službenici dobili su kontraditorne izjave jer fizički sukob i prijetnje koje je navela on je opovrgnuo. Djevojka, kažu, iako nije imala vidljive ozljede policajci su joj ponudili liječničku pomoć no ona je to odbila.

"Također, 20-godišnjakinja je ujedno i upoznata s pravom da ukoliko smatra da su joj upućene ozbiljne prijetnje, to kazneno djelo treba prijaviti u bilo kojoj policijskoj postaji s obzirom da se progon za to kazneno djelo pokreće po prijedlogu oštećene osobe, a na što se 20-godišnjakinja nije izjasnila u smislu svojih daljnjih namjera.



Budući da su izjave sudionika ovog događaja u suprotnosti, oboje su na samom mjestu intervencije upoznati s pravima iz članka 113 Prekršajnog zakona, odnosno s pravom da ukoliko smatraju da im je prekršajem povrijeđeno ili ugroženo imovinsko ili osobno pravo mogu kao ovlašteni tužitelji podnijeti optužni prijedlog nadležnom sudu", odgovorili su iz PU zagrebačke.