Nogometaša Dinama Iyayija Believea Atiemwena (23) njegova je djevojka optužila za nasilje. Tvrdi kako ju je nakon sinoćnje utakmice s Benficom tukao i gušio. U Dinamu zasad nemaju komentara, a nogometaš odbija razgovarati s medijima.

I. B. (21) tvrdi da ju je nogometaš nakon sinoćnje utakmice s Benficom gušio i pretukao u svom stanu u Zagrebu.

"Došao je kući s prijateljem. Otvorila sam vrata i čim me ugledao, pitao me što izvodim. Odmah sam vidjela da je ljutit. Nakon nekih sat vremena prijatelj je napustio stan, a on je ušao u sobu i legao na krevet. Htjela sam razgovarati s njim, ali nije mi odgovarao na pitanja. Odjednom je ustao, upalio svjetlo te uzeo moje stvari i počeo ih bacati po stanu. Uplašila sam se i počela vrištati. Uhvatila sam ga za ruke i rekla mu da prestane i da se smiri. Tada me uhvatio, bacio na krevet te počeo udarati i gušiti. Vrištala sam i molila ga da prestane. Nekako sam se uspjela izvući i pobjeći iz sobe. Krenuo je za mnom i gurnuo me, nakon čega sam pala na pod i udarila glavom. Dok sam ležala na podu, vikao mi je: 'Odlazi, odlazi!', a ja sam na kraju pobjegla u kupaonu i sakrila se ispod umivaonika", ispričala nam je I. B.

Djevojka tvrdi da je Atiemwen došao za njom u kupaonicu i nastavio se derati na nju.

"Rekla sam mu da ću zvati policiju, a on me uhvatio za noge i krenuo vući po stanu. Bila sam na podu, no nekako sam ga uspjela dva puta ošamariti. Nastavio me šutati po desnoj nozi, a ja sam ponovila da ću zvati policiju. Kad je vidio da ih zovem, povukao se u sobu i sjeo na krevet. Tada sam mu rekla da će zapamtiti ovaj dan, na što mi je odgovorio kako je on igrač Dinama i da nemam pojma što mi sve može napraviti. Rekla sam mu da se ne bojim i da ću ići do kraja", priča I. B.

Kaže kako je potom izašla iz stana te ispred zgrade pričekala policiju.

"Sve sam im ispričala i nakon toga su otišli razgovarati s njim. Rekao im je da sam ja sama pobacala svoje stvari i napustila stan. Rekli su mi da moram podignuti privatnu tužnu jer on sve negira. Ja imam ozljede koje potkrepljuju sve što sam rekla i kad dođem kući u Osijek, odmah idem na pregled", kaže naša sugovornica i dodaje da su joj se u međuvremenu javile i druge djevojke koje tvrde da je Atiemwen bio agresivan prema njima.

Pokušali smo razgovarati s Atiemwenom, no rekao nam je da je zauzet te prekinuo razgovor, dok u Dinamu kažu da u ovom trenutku nemaju nikakvih komentara.

U zagrebačkoj policiji kažu da su zaprimili dojavu o navedenom događaju te prikupljaju informacije.