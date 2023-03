U gradu Zagrebu trenutno oko 80 posto ljudi odvaja otpad, rekli su predstavnici Zagrebačkog holdinga novinarima tijekom noćne ophodnje gradskim ulicama u kojoj su im na meti posebno bili poslovni korisnici jer mnogi i dalje otpad odlažu u spremnike kućanstava.

"Po procjenama, u cijelom gradu sad već 80 posto ljudi odvaja otpad, dok ih 20 posto to zasad ne čini što pokazuje da velika većina građana želi promjenu i poštuje pravila dok za one koji to ne čine postoje kazne", istaknuli su iz Zagrebačkkog holdinga.

Ekipe Čistoće i komunalnih redara krenule su oko ponoći u akciju kontrole zagrebačkog modela sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, a na poziv Zagrebačkog holdinga pratili su ih novinari u centru grada, gdje u prijelaznom modelu većina građana otpad odlaže na ulicu u ZG vrećicama. No, postoje i oni koji su zadržali spremnike jer ih preko dana imaju mogućnost skloniti s pločnika.

Stanovnici centra dužni su svoje vrećice ili spremnike iznijeti na ulicu između 22 sata i ponoći, nakon čega nastupaju kamioni Čistoće.

Prije dolaska kamiona Čistoće, sinoć su na teren izašli kontrolori, među kojima je i Hrvoje Šiprak iz Čistoće koji je kao dio tima od 10 kontrolora zadužen za ophodnje u centru grada.

"Najviše problema u centru grada imamo s poslovnim korisnicima", rekao je, dodavši da zbog toga fokus svoje ophodnje stavlja na poslovne korisnike, za koje u slučaju prekršaja kazne iznose do 130 eura.

Prema novom modelu, poslovni korisnici plaćaju veću cijenu fiksnog dijela usluge od građana, u iznosu od 11,95 eura mjesečno, a iz Holdinga ističu da imaju više opcija kako odlagati otpad, po čemu im se onda računa i varijabilni dio cijene.

Holding: Mnogi poslovni korisnici i dalje svoj otpad odlažu u spremnike kućanstava

"Poslovni korisnici moraju odlagati svoj otpad u vlastite spremnike, koji su označeni narančastom naljepnicom, dok manji poslovni korisnici, poput obrtnika, mogu u suglasnosti sa stanarima dijeliti spremnik i u obvezi su koristiti ZG vrećice”, rekli su Hini.

Korisnicima s vlastitim spremnicima, varijabilni dio cijene naplaćuje se prema količini zaduženog spremnika. No, problem je, kažu u tome što neki poslovni korisnici, posebice u centru grada, nisu zadužili vlastite spremnike dok neki još imaju naviku odlagati svoj otpad u spremnike za kućanstva ili ostavljati ih na javnoj površini koja nije predviđena za primopredaju otpada.

Najavili su da će u narednom periodu posebna pažnju usmjeriti na takve slučajeve.

VIDEO Na snagu stupio novi sustav naplate i odvoza otpada: Pogledajte detaljan vodič

Radnici Čistoće sinoć su već na prvom koraku otkrili prekršitelje, provjeravajući sadržaj kontejnera namijenjenog kućanstvu u Tkalčićevoj ulici.

Zahvaljujući pronađenim računima koje je izdao isti ugostitelj, utvrdili su da se tim spremnikom koristi poslovni korisnik. Otpad, uz to, nije bio odbačen u službene ZG vrećice, pa su takvu nepravilnost uredno prijavili u aplikaciju.

"Kazna za poslovne korisnike kreće se od 40 do 130 eura, ovisno o količini spremnika u koji su odbacili otpad, a konkretnom slučaju radi se o spremniku od 240 litara pa kazna iznosi 80 eura", rekao je Tomislav Gregorić iz Čistoće.

Ističe da je 130 eura, prema Odluci o visini ugovorne kazne, najveća kazna za pojedinačni prekršaj (za najveći mogući spremnik), a ako kontrolori uoče da je netko prekršio više stavki kazna se izdaje za svaki pojedinačni prekršaj pa se iznos može multiplicirati.

Saga o zagrebačkom otpadu: Kakvo je stanje na terenu tri mjeseca nakon uvođenja novog sustava? "Nitko nam ne nudi rješenje"

Od početka godine 500 nepravilnosti

Prema podacima Zagrebačkog holdinga do kraja prošle godine izdano je 250 kazni, a od tada raspolažu samo s brojem utvrđenih nepravilnosti koje prijave timovi za ophodnju.

Pokazalo se da je od kraja 2022. do kraja veljače utvrđeno oko 500 nepravilnosti, kažu u Holdingu napominjući da svaka nepravilnost ne znači nužno i kaznu.

Objašnjavaju da slučajeve nepravilnosti, nakon što ih u aplikaciju unesu timovi Čistoće obrađuju administratori koji odlučuju hoće li korisniku izdati kaznu na mjesečnom računu.

No, građani i poslovni korisnici, zbog nekih nepravilnosti, osim ugovornom kaznom, mogu biti i prekršajno prijavljeni.

Tako će spomenuti ugostitelj iz Tkalčićeve koji je pored tuđeg spremnika odložio još nekoliko običnih vrećica biti dodatno prijavljen od strane komunalnih inspektora, nadležnih za onečišćenje javnih površina.

"Kada su kolege zatekle nekakav dokaz, u vrećici koja nije službena, a ostavljena je na javnoj površini, napravit ćemo zapisnik, a nakon toga, slijedi prekršajni postupak", rekao je novinarima komunalni redar Darko Hačko.

FOTO Tomašević i radnici Čistoće krenuli čistiti grad: Pogledajte gradonačelnika u akciji

FOTO Tomašević i radnici Čistoće krenuli čistiti grad: Pogledajte gradonačelnika u akciji

Kazne za takve prekršaje, prema Odluci o komunalnom redu, mnogo su veće od onih koje građani i poslovni korisnici dobivaju na mjesečnim računima Zagrebačkog holdinga.

Za pravne osobe kreću se od 530 do 1200 eura, no Hačko ističe da je takav postupak, nakon prijave komunalnih redara, u nadležnosti prekršajnog suda, koji u konačnici određuje je li riječ o stvarnom prekršaju i propisuje visinu kazne.