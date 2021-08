Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević sa svojim suradnicima održao je redovitu konferenciju za medije u predvorju Gradske uprave te je najavio ukidanje besplatnog parkinga ispred zdravstvenih ustanova u Zagrebu i smanjenje naknada u upravnim vijećima gradskih ustanova.

Na internetskoj stranici Grada Zagreba je objavljen Javni poziv za iskazivanje interesa za članstvo u školskim odborima osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova Grada Zagreba.

Obnova zagrebačkih škola počela pa stala: Bandić iza sebe ostavio i najskuplje plakate svoje vladavine, vrijedne milijun kuna



''Pozivam sve građane koji ispunjavaju i smatraju da bi mogli dati doprinos u upravljanju školama da se na njega jave. Danas će ići pismo prema predsjednicima mjesnih odbora i gradskih četvrti na čijem se teritoriju nalaze osnovne i srednje škole da predlože svoje članove koji bi bili članovi školskog odbora kao jedan od tri predstavnika grada Zagreba u školskim odborima'', rekao je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

Rok je produžen do 27. kolovoza, a prijave će razmatrati povjerenstvo od sedam članova, odnosno četvero predstavnika gradske uprave te troje vanjskih članova koji su stručnjaci u obrazovanju: Eli Pijaca, Silvana Svetličić i Damir Bakić.

Kao što je i najavio na prošlotjednoj konferenciji za medije vezano uz smanjivanja naknada ne samo za članove školskih odora, nego i za ostale članove upravnih vijeća gradskih ustanova, Tomašević je danas iznio više detalja pa je objavio da će naknade biti manje za nešto više od 50 posto. Dosad su bile nešto više od 500 kuna neto po sjednici, a sada će prema novoj odluci biti oko 250 kuna neto po sjednici, a podsjetio je i da za neke ustanove, poput zdravstvenih, nije u ingerenciji gradonačelnika da to mijenja.

Zbog financijskih razloga bit će ukinuto uskoro i besplatno parkiranje ispred zdravstvenih ustanova.

Zagreb Parking me tražio da se obustavi odluka kojom je bila ukinuta naplata parkiranja ispred svih zdravstenih ustanova u Zagrebu, kazao je Tomašević: ''S obzirom na povoljnu epidemiološku situaciju i da nema pritiska na zdravstvene ustanove te da su efekti te mjere upitni a imam na umu i financijsku situaciju u Holdingu, posebno u Zagrebparkingu, koja nije dobra''.

''Dosta parkinga je bilo u centru i nije bilo provjere jesu li korisnici stvarno bili u zdravstvenim ustanovama. Radi se o više od tisuću parkirnih mjesta i potpuno novoj javnoj garaži na Svetom Duhu. Riječ je propuštenih oko 14 milijuna kuna prihoda, oko 5,5 ide samo na javnu garažu Sveti Duh, koja se ne naplaćuje, a troškovi održavanja su oko 100.000 kuna mjesečno'', kazao je Tomašević.



Najveći problem u Gradu su financije, istaknuo je Tomašević, kazavši da će na konferenciji za medije idućega tjedna više govoriti o potrebnoj financijskoj konsolidaciji i rebalansu koji će biti u rujnu: ''I dalje razgovaramo s bankama i Ministarstvom financija''.

Obnova Zagreba nakon prošlogodišnjih potresa i dalje je jedna od ključnih tema u gradu, a pogotovo obnova škola s obzirom na to da je početak nove školske godine sve bliži, a o tijeku toga procesa najnovije informacije iznio je zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet.



On je započeo obilaziti gradilišta i radove na obnovi potresom oštećenih objekata u Zagrebu, posebice školskih: ''U tijeku je obnova 14 zgrada odgojno-obrazovnih institucija, među kojima je pet osnovnih i osam srednjih škola te jedan učenički dom''.



''Radovi napreduju dobro, gradilišta su dobro organizirana. Nastojat ćemo da ne bude probijanja rokova i da se što prije započne s nastavom'', istaknuo je Korlaet dodavši da nijedna od onih koja se obnavlja neće biti otvorena s rujnom, ali će neke biti koncem godine, a za četiri najkompleksnije u planu je da to bude za godinu dana.



Što se tiče obnove privatnih zgrada u Zagrebu i najnovijih Vladinih planova, Tomašević je kazao da im je prihvatljiv svaki model koji dovodi do brze obnove i podsjetio: ''Već sad je moguća samoobnova. Sve što može ubrzati obnovu, a svakako ako bude građanima omogućeno da sami idu obnovu podržavamo''.



Goruće pitanje u gradu i dalje je odvoz otpada, a gradonačelnik je kazao da je u tijeku javna nabava za novi ugovor za zbrinjavanje glomaznog otpada, ali kako je u tijeku donošenje odluke, ne može detaljnije komentirati.

Jedan od vrućih kestena koji je dočekao novu gradsku vlast je i žičara, koja je velik trošak, a ne ostvaruje baš nikakve prihode. Tomašević je podsjetio na spor koji se vodi s Državnim inspektoratom oko dobivanja posljednje dozvole za rad te tumačenja žičare kao prometne infrastrukture: ''Nadam se da ćemo to uskoro riješiti, u interesu je Grada Zagreba da nešto što je plaćeno gotovo milijardu kuna funkcionira i da ostvaruje prihode, inače će to biti najskuplji spomenik u Zagrebu''.