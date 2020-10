Zagora je na nogama zbog sanacije mosta na Cetini, vrijedne baštine koja je sastavljana od srednjovjekovnih stećaka. Pokrenuta je i peticija kako bi se zaustavila sanacija mosta.

Na rijeci Cetini dugo godina stoji most sastavljen od stećaka, ali ovih je dana krenulo njegovo uređenje i izazvalo buru.

"Moje mišljenje da su mogli ove stare ploče učvrstiti, da to nekako bude iskonski, kako je bilo prije", rekla je Marija iz Dicma.

Sanaciju ne podržava ni Institut za arheologiju. Pokrenuta je i peticija za zaustavljanje radova na mostu kojom je prikupljeno preko 650 potpisa. Most je, kažu, vrijedna baština.

"Oni predstavljaju jedan poseban dokument baštine u krajoliku u kojem imamo to još na dva do tri mjesta. To je bila scena koja se pojavljivala često na kulturnim razglednicama Hrvatske i koja je sad zamijenjena nečim novim blještavim. Mi od baštine ne smijemo raditi Disneyland. Moramo je čuvati onakva kakva je", rekla je Ivana Ožanić Roguljić, s Instituta za arheologiju.

Pločasti most složen od srednjovjekovnih stećaka koji su se koristili kao nadgrobni spomenici. No, Općina Civljana ga je odlučila urediti. Dok jedni tvrde da se radi o devastaciji, načelnik poručuje da se radi o rekonstrukciji koja se radi u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Šibeniku.

"Možda ljude malo buni sada i sad prilaz mostu. Ne dolazi u obzir obrada ne rijeci. Svaki stari blok kamena, ona vertikala koja se iskrivila, mora se učvrstiti, ali onaj kamen koji je popucao mora se zalijepiti van toka rijeke Cetine. Svaki je on obilježen svojim brojem i vraća se na mjesto gdje je bio", rekao je Petar Preočanin, načelnik Općine Civljane.

Pločasti most već dugo nije u upotrebi jer je uz njega iza Drugog svjetskog rata sagrađen novi betonski most kojim i danas prolaze ljudi i vozila. No, načelnik i to mijenja.

"To i radimo upravo da bi bio u funkciji. Bilo je prijedloga da se most sanira, ali ne znam što bismo dobili da ne bude u funkciji", rekao je Preočanin.

Prema riječima načelnika, radovi na sanaciji stajat će oko 400.000 kuna.

