Najnoviji skandal s imenovanjem ravnatelja Nacionalnog parka Plitvice ponovno je ogolio hrvatsku politiku. Župan Ličko-senjski Darko Milinović plastično je dočarao obrazac kadroviranja u javne ustanove po stranačkom i političkom ključu. Da se ne bismo zavaravali - model nije svojstven samo HDZ-u.

Darko Nekić povjerenik je raspuštenog ličkog HDZ-a. U šest mjeseci mora organizirati izbore. "HDZ definitivno nije klijentelistička stranka i to se pokazalo na ovom slučaju", tvrdi to iz svog iskustva ovaj bivši gradonačelnik Senja i aktualni državni tajnik u Ministarstvu uprave.

"Mislim da je to priča koju su, usudio bih se reći, stvorili mediji", kaže Nekić.

No, Darko Milinović ipak je izgovorio javnu tajnu i otkrio po kojem ključu idu mnoga zapošljavanja, kada je rekao da "od naših pet kandidata niti jedan nije zadovoljio uvjete".

Premijer Andrej Plenković vjeruje ministru Ćoriću i ne vidi ništa sporno ni u činjenici da je i novi ravnatelj Plitvica opet stranački čovjek.

"Moja poruka je bila jasna, svatko se treba baviti onime za što je nadležan. Natječaj je raspisalo Ministarstvo, stručno povjerenstvo, bodovanje", objašnjavao je Plenković, no na novinarsku konstataciju kako je i novi ravnatelj Tomislav Kovačević član HDZ-a, samo je zaključio: "Dobro, nije to neka tjelesna mana".

Političko kadroviranje nije strano ni drugim strankama. Pa i SDP-u, koji je državom vladao osam godina.

"Gospodariti nacionalnim dobrima, u ovom slučaju Nacionalnim parkovima Plitivička jezera trebaju sposobni, a ne podobni", kaže SDP-ovac Domagoj Hajduković, a na pitanje je li SDP prelazio tu granicu dok je bio na vlasti, kratko kaže: "Mislim da ne".

Zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića kritiziralo se zbog kumskih veza. No, on tvrdi da je uzimao stalno sposobne, a ne podobne. "Za to treba imati velik šešir, a kad imate dovoljno velik šešir možete reći svojim janjičarima - no passaran", kaže Bandić.

Bivša premijerka Jadranka Kosor hvali se izborom šefova javnih poduzeća na javnim natječajima. No, kaže da je HDZ-ov model ipak jasan.

"Činjenica jest da se uvijek na neki način kontaktiralo i konzultiralo županijske i gradske odbore", kaže Kosor.

Oporbeni Živi zid koji još nije okusio slasti vlasti je kritičan. Tvrde da je sustav loš, korumpiran i klijentelistički.

"To pokazuje da oni gledaju ne samo na Plitvička jezera, već sve ono što ima veze s državnim i javnim službama, kao na plijen koji će pobjednik nakon izbora podijeliti između sebe", kaže Ivan Vilibor Sinčić iz Živog zida.

Davor Huić iz udruge Lipa je ogorčen: mijenjaju se stranke, ali ne i model upravljanja. "To uništava moral. Ljudi koji se trude i usavršavaju, ne mogu doći do pozicija ako nisu stranački povezani. I to je jedan od glavnih razloga koje ljudi navode zašto napuštaju Hrvatsku", kaže Huić.

Vjeruje da Hrvatskoj treba depolitizacija. Umjesto modela u kojem je na kraju ključna stranačka iskaznica.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr