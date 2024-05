Poznata banka najavila veliku promjenu: Klijentima uputili važnu obavijest

Zagrebačka banka (Zaba) objavila je u utorak da njezin kartični portfelj migrira na Mastercard, pa će tako u sljedećim mjesecima oko dva milijuna novih debitnih kartica stići na adrese klijenata banke.

Zaba je dio Unicredit grupe, a na Mastercard će migrirati cijela ta grupacija, pa će tako u 12 zemalja biti izdano oko 20 milijuna novih debitnih kartica, istaknuto je na brifingu za medije na kojem su novo partnerstvo predstavili direktor Proizvoda i Usluga Zabe Damir Krcivoj, direktorica Kartičnog poslovanja Zabe Suzana Kostelić i direktorica Mastercarda u Hrvatskoj Gea Kariž.

Migracija korisnika privatnih kartica trajat će do prvog dijela 2025., dok će migracija korisnika poslovnih kartica početi u lipnju, najavljeno je.

Za klijente je sve u potpunosti besplatno, pri čemu će se kartice moći aktivirati i na bankomatu jednostavnim umetanjem kartice i unošenjem PIN-a, koji ostaje isti. Naravno, za aktivaciju kartica na raspolaganju će biti i m-zaba i e-zaba, a aktivacija će bit moguća i putem poziva na broj kontakt centra te dolaskom u poslovnicu Zabe. Kartice su napravljene od reciklirane plastike, a također su prilagođene slijepim i slabovidnim osobama, rečeno je.

Dvoznamenkasti rast u kartičnom poslovanju

Kartični portfelj Unicredita dosad je držala Visa, a migraciju na Mastercard Krcivoj objašnjava davanjem određene dodatne vrijednosti klijentima, apostrofirajući sinergiju koja se postiže partnerstvom s Mastercardom.

Istaknuo je da Zaba od pandemije pa nadalje bilježi dvoznamenkasti rast volumena i broja transakcija po karticama. Također, klijenti banke sve se više fokusiraju na digitalno bankarstvo, što potvrđuju i troznamenkaste stope rasta u dijelu digitalizacije kartica, rekao je Krcivoj.

S obzirom na to da na prednjoj strani novih kartica nema loga ni imena Zabe, već samo Unicredita, novinare je zanimalo je li to signal početka kraja brenda Zabe. Iz banke su to negirali te su istaknuli da se ime i logo Zagrebačke banke nalaze na poleđini kartice.

Tržišni udio Mastercarda u Hrvatskoj će narasti na oko 46 posto

Direktorica Mastercarda izrazila je zadovoljstvo sklopljenim šestogodišnjim partnerstvom s Unicreditom. Najavila je da će korisnici novih kartica Zabe i Unicredita imati dostupne i brojne lokalne i globalne pogodnosti Mastercarda, koje će se moći koristiti kada većina portfelja migrira.

Okončanjem migracije, tržišni udio Mastercarda u Hrvatskoj narast će na oko 46 posto, rekla je Kariž.

Iznijela je podatak po kojem prosječni Hrvat u prosjeku ima 2,5 kartica u novčaniku. "A nama je u interesu da koristi našu karticu", dodala je.

