Tmurno, sivo i maglovito vrijeme u unutrašnjosti bit će još u petak i u subotu prijepodne, dok će na Jadranu i u višem gorju biti uglavnom sunčano pa i toplo.

Za vikend slijedi promjena vremena koja će nas još malo približiti zimi. U subotu naoblačenje s kišom koja u noći prelazi u susnježicu i u nizinskim krajevima, a u gorju se očekuje snijeg. Oborina će još biti u nedjelju u prvom dijelu dana, a zatim sunčanije, ali i hladnije.

U petak ujutro neće još biti nikakvih promjena u odnosu na protekle dane - oblačno uz maglu i niske oblake u cijeloj unutrašnjosti, a magla je moguća i na sjevernom djelu Jadrana, osobito na otvorenom moru. Jedino u višem gorju i u Dalmaciji bit će sunčano.

U središnjoj Hrvatskoj poslijepodne bez većih promjena - još jedan hladan, oblačan i tmuran dan. Povremeno će padati i slaba rosulja.

Ništa drugačije ni u Slavoniji. Magla, niski oblaci i povremena rosulja, a temperatura tri ili četiri stupnja.

Više oblaka bilježit će Istra sutra, kao i Jadran, no uz sunčana razdoblja. Najviša dnevna temperatura 13 do 16 stupnjeva, u gorskom dijelu, gdje će biti sunčanog vremena, do najviše osam stupnjeva.

Na južnom Jadranu i sutra sunčan dan uz slab do umjeren sjeverozapadnjak i temperaturu od 14 do 18 stupnjeva.

Na kopnu u subotu još u prvom dijelu dana oblačno uz maglu, zatim naoblačenje s kišom koja će tijekom noći prijeći u susnježicu, a u gorju snijeg. Oborine će najčešće biti u prvom dijelu nedjelje, a zatim postupan prestanak i razvedravanje.

Na Jadranu u subotu naoblačenje s kišom i grmljavinskim pljuskovima koji će jači i izraženiji biti u prvom dijelu nedjelje. Zapuhat će bura i bit će malo hladnije.

U petak bez promjene - magla u unutrašnjosti, na Jadranu sunčano. Za vikend promjena vremena, naoblačenje s kišom, u gorju snijeg.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.





Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr