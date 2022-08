Komemoracija za Mislava Bagu bit će u ponedjeljak u Muzičkoj akademiji, a posljednji ispraćaj na zagrebačkom Krematoriju u utorak u 14 sati.

Mnogima je Mislav Bago i njegov prerani odlazak i danas dominantna misao, kao i dvjema glazbenim divama koje je Mislav najviše cijenio i volio.

Glazbena diva Tereza Kesovija na svoj način oprostila se od Mislava Bage. Predložila je i HND-u da nađe načina da se novinarsko udruženje nazove njegovim imenom.

Od dobrog i poštenog čovjeka koji se borio za sve nas, kaže, moramo se dugo opraštati, jer život ne smije samo tako ići dalje. Josipa Lisac, čiji je rad iznimno cijenio, kaže da je bio unikat. Mislav Bago - bile su dovoljne te dvije riječi i sve je bilo jasno, napomenula je glazbena diva.

Josipa Lisac Foto: DNEVNIK.hr

Jednom je Bago pitao Josipu Lisac kako je to biti diva, na što mu je ona odgovorila kako uopće ne voli da je tako nazivaju. Mislav, baš kao i Josipa nije volio epitete. On bi lakše prihvatio kritiku nego kompliment.

"Različite osobe ostavljaju različite percepcije. Ljudi različito percipiraju javne osobe“, kazala je Josipa dodavši da smo ipak svi mi samo ljudi. Smatra da je Bago uz svoj talent, rad i upornost realizirao sebe kao izuzetnog novinara. "On je unikat. Dovoljno je samo reći njegovo ime i prezime i sve se zna“, kazala je.

U razgovoru s Josipom Lisac Bagu je zanimalo osmišljava li pjevačka diva uvijek sama konstrukcije na glavi koje nosi na nastupima. "Svi mi stvaramo sebe i trebali bismo stvoriti sebe. Trebamo biti primjer svima, mnogima koji mogu nastaviti tako, započeti tako, vjerodostojno“, rekla je.

Tereza Kesovija Foto: DNEVNIK.hr

"Novinar je Bog kad zna pisati ono u što ljudi vjeruju. Bago je imao jednu ekspresiju na licukoja je govorila o njegovoj ozbiljnosti“, smatra Tereza ističući da ga se nikad ne smije zaboraviti. Dalje se mora, kaže Tereza, ali bez Mislava će biti teško.

Poznat datum komemoracije i posljednjeg ispraćaja Mislava Bage

Naše glazbene dive teškog su srca uputile posljednji pozdrav Mislavu Bagi: "Ne smijemo te zaboraviti..."

"Voljet ću Vas uvijek i ne smijemo Vas zaboraviti nikada, ali nikada, jer Vi ste ikona i Vi ste onaj koji je učio mlade novinare, a kolike ste još mlade novinare mogli učiti i ne biste ih naučili do kraja", rekla je Tereza Kesovija.

"Tko te ima taj te nema", zapjevao je na Markovom trgu jednom prilikom Mislav Bago s tamburašima poznatu starogradsku pjesmu nakon čega se, kako je samo on to znao, našalio kazavši da su napravili pravi show.

Ali, show must go on, rekao bi Freddie Mercury.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr