Pripremite kišobrane i kabanice: Meteorolog otkrio što nas čeka, nekima stiže i snijeg

Središte sredozemne ciklone, s kojom je u srijedu ponegdje bilo i obilne oborine, u četvrtak će se preko Jadrana premještati prema sjeveroistoku kontinenta i pri tome postupno slabjeti. Zbog toga će u petak doći do prolazne stabilizacije vremena, no već krajem dana i u subotu iz Sredozemlja nam stiže nova količina vlažnog zraka i oborine, najavio je meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

Vrijeme u četvrtak

U četvrtak ujutro i prijepodne posvuda će prevladavati oblačno vrijeme, povremeno s kišom. U Dalmaciji će mjestimice biti obilnih pljuskova i grmljavine, a uglavnom u višem gorju susnježice i snijega. Puhat će slab do umjeren vjetar, osim na Jadranu, gdje će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita i Velike Kapele na udare i olujna, a na jugu jugo. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti će većinom iznositi od 1 do 6, a na moru od 7 do 12 Celzijevih stupnjeva.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj sa sjeverozapada doći do slabljenja, a prema večeri i prestanka oborina uz smanjenje naoblake. Vjetar će biti slab do umjeren, a najviša temperatura kretat će se od 6 do 8 stupnjeva.

U istočnim predjelima vrijeme će biti pretežno oblačno s kišom. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak uz najvišu temperaturu od 7 do 10 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu bit će kiše, a u višim gorskim predjelima susnježice i snijega. Oborine će tijekom poslijepodneva slabjeti i to ponajprije u Gorskom kotaru i osobito na sjevernom Jadranu, gdje će i prestati uz kidanje naoblake, osobito u Istri. U gorju će vjetar biti slab do umjeren, a na Jadranu umjerena i jaka bura koja će podno Velebita i Velike Kapele na udare biti i olujna. Najviša temperatura na kopnu će biti od 1 do 5, na Jadranu od 11 do 13 stupnjeva.

U Dalmaciji će vrijeme u četvrtak biti pretežno oblačno s kišom, ponegdje i još pokojim pljuskom. Prema kraju dana na sjevernom će dijelu doći do postupnog prestanka oborine. Puhat će većinom umjerena i jaka bura, na otvorenom moru sjeverozapadnjak, a prema jugu jugo. Temperatura će iznositi od 10 do 14 stupnjeva.

Vrijeme tijekom narednih dana

Sljedećih dana u unutrašnjosti će većinom biti umjereno do pretežno oblačno. Petak će uglavnom proći bez oborina, a ujutro će ponegdje biti magle. Za vikend će mjestimice biti kiša, osobito u subotu, a uglavnom u višem gorju susnježice i snijega. Tijekom vikenda će ponegdje puhati umjeren sjeveroistočnjak, a poslijepodne će biti malo svježije.

Na Jadranu će tijekom narednih dana vrijeme biti promjenljivo oblačno. U petak će na krajnjem jugu ponegdje pasti kiša, koja će posvuda biti češća za vikend. Puhat će većinom umjerena bura, uglavnom za vikend i jaka, u nedjelju podno Velebita s olujnim udarima, a na jugu i jugo. I na Jadranu će biti malo svježije.

