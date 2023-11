"Za daleka tržišta Hrvatska je često jedna nepoznanica": Novi angažman poznatih sportaša u promociji turizma

U dresu reprezentacije najpoznatiji Omišanin Ivan Perišić turiste poziva u svoj grad.

"Njemu se zapravo scenarij svidio. Kasnije kad su mu poslali snimke rekao nam je da je zadovoljan, da je lipo. Bio je dobar, spontan i odradio je stvarno to kako treba", rekla je Petra Bartulović, direktorica Turističke zajednice Omiš.

Glavni glumci u spotu s kojima Perišić dijeli i soparnik, o prvom susretu - dječje iskreni.

"Sjedili smo i čekali da on dođe. Bio je dobar, mislim stvarno je malo požurivao. Pa, igrali smo neki improvizirani nogomet. Slikali se", rekli su Sara i Nik.

Najnoviji je ovo slučaj da Hrvatsku kao destinaciju promoviramo uspješnim sportašima.

"Mislim da je najveći pokazatelj Svjetsko prvenstvo 2018.. Nakon toga gdje god sam putovao po cijelom svijetu svi su pratili naravno svjetsko prvenstvo, nogomet", rekao je Marin Čilić.

A jednom kada su tu, interes za hrvatskim sportom ne prestaje.

"Oni pitaju sve i svašta vezano za naš sport. Pitaju gdje je tajna našeg uspjeha i ja im pokušavam, kao i svi kolege objasniti da je to naša kultura življenja", rekla je Anita Birimiša, tajnica Društva turističkih vodiča Splita.

Stručnjaci tvrde da od ovakvog oblika marketinga koristi itekako ima.

"Za daleka tržišta vrlo često je Hrvatska jedna nepoznanica, a onda oni kroz slavnu osobu, primjerice nogometaša kojeg prate u omiljenom klubu ili za kojeg su navijali dok je nosio dres naše reprezentacije oni su prema njemu razvili već neki oblik povezanosti",

rekao je Goran Ćorluka sa Sveučilišta u Splitu.

Ali bilo je i potpunih promašaja. Pamti se još potez Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije koja je prošlog ljeta okupljanje internet zvijezda platila desetke tisuća eura, a da su Split promovirali influenceri iz Splita.

"Trebalo bi tu konkretno postaviti koje aktivnosti ćemo odrađivati u suradnji s njima, koji su ciljevi, do čega želimo doći, je li to nekakav engagment je li to to povećani broj pratitelja, jesu li to nekakvih financijski ciljevi", rekao je Ivan Kegalj, direktorica travel tech tvrtke.

Ali i jesu li njihovi pratitelji publika koju Hrvatska kao destinacije priželjkuje.

