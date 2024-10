Nakon jedne od najvećih afera u Hrvatskoj, HDZ-u uskoro nastupa rehabilitacija: "Omogućit ću si još jednom ovo, imam nekoliko dana za to"

Vladajuća stranka može odahnuti. Tri godine nakon pravomoćne presude za koruptivno kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti, može zanijekati prijašnju osuđivanost.

"Za nekakvih desetak dana će nastupiti rehabilitacija obzirom da ona nastupa od trenutka plaćanja izvršenja novčane kazne", rekao je sudac Krešimir Devičić.



Hrvatska demokratska zajednica se više ne smatra osuđenom pravnom osobom.



Stranka kao pravna osoba osuđena je u jednoj od najvećih afera i maratonskom procesu Fimi media. Ivo Sanader osuđen je na 7 godina zatvora, a HDZ je morao vratiti 14 i pol milijuna kuna i platiti kaznu od 3 i pol milijuna kuna.

Andrej Plenković je tad govorio: "Neću prihvatiti etiketu Ive Sanadera niti kriminalne organizacije to govorim i danas. čak što se mene tiče mogu govoriti i lakše o tome jer sam član HDZ-a od 2011.".



Od dana kad su uplatili novac u proračun počeo je teći rok za rehabilitaciju.



Na pitanje očekuje li da će oporba poštovati činjenicu rehabilitacije, Krunoslav Katičić je odgovorio da se svi moraju držati zakona. A na upit hoće li oporba nekako reagirati je rekao: "O tome kad i ako se išta dogodi".

Shvatila je to i oporba, pa su odlučili iskoristiti zadnje dane prije rehabilitacije za prozivke.



"I za kraj ću si još jednom omogućiiti, a to je da je ovo njegovo izvješće kriminalno zato što je od kriminalne organizacije. Imam još par dana za to", rekao je Siniša Hajdaš Dončić.

"Budući da nas SDP nakon izvješća u Saboru naziva da smo kriminalna organizacija i da je izvješće kriminalno, podsjećamo cijelu javnost da je SDP lopovska organizacija koja je krala na unutarstranačkim izborima", rekao je Plenković.



HDZ se više ne smije smatrati osuđivanom strankom, ali onaj tko to i učini više nije kazneno odgovoran.



Na pitanje hoće li zatražiti brisanje svih podataka na internetu o tome da je HDZ osuđivana stranka, Katičić je odgovorio: "To je teško sada u ovom trenutku reći. Treba malo proučiti i proanalizirati situaciju, postupat ćemo sukladno svakom pojedinačnom slučaju ukoliko se tako nešto pokaže, ali mislim da je glavna poruka da svi se moramo držati zakonskih odredbi."

Pa bi tako 26. listopada HDZ trebao biti brisan iz kaznene evidencije.

