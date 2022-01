Uskoro počinje i službeno odbrojavanje do svjetski poznate utrke Wings for life, koja se vraća u Zadar. Organizatori se nadaju da će ove godine doći i do milijuntog natjecatelja. A sve za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine.

Utrka u kojoj sudjeluju i amateri i profesionalci, a pobjeđuju - baš svi.

Neymar, nogometaš, sudjeluje u utrci Wings for life od samog početka 2014. godine.

Stefanos Tsitsipas, tenisač, pozvao je sve da se uključe.

"Nije stvar u tome koliko pretrčite, već razlog zašto trčite", istaknuo je Tsitsipas.

Lindsey Vonn, skijašica, podržava utrku otkad zna za nju. Poručuje da su ozljede leđne moždine česte u skijanju, tako da je ta tema vrlo bliska njezinu srcu.

Jedna od lokacija na kojoj se u svibnju trči, hoda ili odguruje je i naš Zadar. Duljina staze nije zadana, ide se dok se može ili dok vas ne sustigne automobil koji presreće natjecatelje.

Anita Gerhardter, direktorica Zaklade "Wings for Life" naglašava kako je toliko dobrote među ljudima.

"Uvijek sam govorila, osjeti se ljubav u zraku. Ljudi su toliko obzirni", dodaje Gerhardter.

Putem aplikacije možete sudjelovati gdje god. Ona nudi i audio komentare poznatih osoba.

Colin Jackson, sportski direktor "Wings for Life" poručuje:

"Kad čujete glasove koji vam se obraćaju, prepoznajete te ljude koji vas ohrabruju, govore vam informacije, govore vam gdje ste u utrci. Osjećate kao da ste dio nečega, niste sami."

Prošle je godine za istraživanje ozljeda leđne moždine prikupljeno više od 4 milijuna eura.

Anita Gerhardter, direktorica Zaklade "Wings for Life" s ponosom kaže da su uspjeli dovesti šest projekata u klinike, s pravim opcijama terapija za ljude koji su pretrpjeli ozljedu leđne moždine.

Ovakve će slike još jednom obići svijet - "Wings for life" na rasporedu je - 8. svibnja.

