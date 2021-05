Ove godine utrka ''Wings for life'' zbog panedmije se trčala virtualno pa je izostao spektakl u Zadru. No to nije umanjilo važnost ove velike humanitarne utrke - trčalo se diljem Lijepe Naše

Točno u 13 sati, diljem svijeta - startala je utrka Wings for life, unatoč kiši i po mrklom mraku.

''Upravo zbog toga trčim Wings for Life. Zato jer možda neko bi htio trčati, a ne može i možda jedan dan se pronađe lijek da i oni protrče'', rekla je Mia iz Zagreba.

''Trčimo s istim ciljem a to je pronalazak lijeka za leđnu moždinu'', komentirao je Bojan Hajdin, predsjednik Saveza udruga paraplegičara i tetraplegičara.

Cilj je bliži jer sva sredstva od uplaćenih startnina i donacija idu izravno za istraživanja i pomoći će u pronalasku lijeka za ozljede leđne moždine.

''Da jednog dana ovo će biti samo jedna usputna faza dok ljudi ne prohodaju, onako, uz rehabilitaciju, evo to mi je motivacija. Da nitko ne mora prolazit ovo što mi prolazimo'', komentirala je Nevena iz Zagreba.

Zbog pandemije ove je godine utrka održana virtualno. Sudionici su trčali uz aplikaciju. Lovilo ih je virtualno presretačko vozilo. Iako u manjem broju nego prošlih godina, trčali su i Zadrani.

''Ništa nas ne može pokolebati, samo su se malo promijenila pravila, trčimo na malo drugačiji način trčimo preko aplikacije, ne grupiramo se toliko'', izjavio je Jurica Šango, voditelj Škole trčanja Zadar.

Trkači su mogli birati hoće li u utrku sami, s prijateljima ili u manjim grupama.

''Staza je sjajna, činjenica je da nas se skupilo oko 200-tinjak ljudi što je super jer svi mogu trčati i individualno'', govori Snježana Prijić Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci.

Ove godine trčalo je više od 184 tisuće trkača, a prikupljeno je više od četiri milijuna eura.

