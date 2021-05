Održan Wings for life 2021. u Rijeci - 2

Nikad prije toliko ljudi nije istovremeno sudjelovalo u trkačkom događaju: u nedjelju je na Wings for Life World Run utrci 184 236 sudionika, pripadnika 195 nacionalnosti trčalo za one koji ne mogu.

Ukupno je prikupljeno 4,1 milijuna eura kroz donacije i startnine za istraživanje leđne moždine. Aron Anderson, sudionik u kolicima iz Švedske (66,88 km) i Nina Zarina, ultramaratonka iz Rusije (61,1 km) pobjednici su u ovogodišnje humanitarne Wings for Life World Run utrke. Trkači i sudionici u invalidskim kolicima prešli su prosječno 12,3 km po osobi 2021. godine dok ih pokretna ciljna crta u obliku presretačkog vozila nije dostigla.

"Željela bih se iskreno zahvaliti svakoj osobi koja je danas trčala, šetala ili se odgurivala u kolicima s nama", rekla je Anita Gerhardter, izvršna direktorica neprofitne zaklade Wings for Life. "Prikupili smo nevjerojatan iznos za istraživanje leđne moždine i sve to zajedničkim snagama. Prikupljena sredstva, kao i dosad, koristit će za nastavak potpore briljantnim istraživačima koji rade na tome da ozljede leđne moždine postanu izlječive."

Osmo izdanje Wings for Life World Run utrke bio je spektakularni događaj koji, ne samo da je okupio globalnu trkačku zajednicu, već je i dao prostora predivnim pričama iz svakog kutka svijeta.

Utrka je još jednom započela točno u isto vrijeme, ali ne na istom mjestu. Međutim, trkači i sudionici u invalidskim kolicima bili su povezani putem aplikacije Wings for Life World Run. To je bila osnova za posebno iskustvo u zajednici, koje je pojačano inspirativnim komentarima i porukama vozača virtualnog presretačkog vozila, koji je krenuo kao pokretna ciljna linija 30 minuta nakon službenog starta utrke.

Kiša, snijeg i žirafe koje gledaju

Neki su trčali sami ili u malim skupinama po stazama ili šumskim putevima u Europi, neki s pogledom na planine, dok su drugi trčali obalama oceana u zoru ili sumrak; a jedna je žena čak primijećena kako trči kroz visoku travu u Africi dok su je žirafe gledale. Vremenski uvjeti u 151 zemlji su varirali, od kiše u Irskoj i Španjolskoj do snijega u Norveškoj i predivnog sunčanog dana u Hrvatskoj.

Kroz aplikaciju, sudionici su ponovno mogli iskusiti onaj davno zaboravljeni osjećaj:

"Inače sam trčala u Zadru, ali ove godine sam utrku odlučila odraditi na Jarunu. Bilo je super i, iako je bila utrka uz aplikaciju, emocije su bile snažne.", rekla je Zena Biter, jedna od sudionica utrke uz aplikaciju.

Prema neslužbenim rezultatima, od pokretne ciljne linije u Hrvatskoj najdulje je bježao Danijel Trgovac koji je ove svibanjske nedjelje završio utrku s pretrčanih 38,29 kilometara.

Osma pobjednica hrvatske utrke je Rita Biliš s prijeđenih 31,33 kilometara.

Od amatera do iskusnih profesionalaca, to je ljepota Wings for Life World Run utrke. Baš svi imaju pravo sudjelovati na ovoj utrci. Njezin jedinstven format omogućio je trkačima i sudionicima u kolicima zajedničko utrkivanje zbog plemenitog cilja. Od 2014. godine, ukupno 925 096 ljudi sudjelovalo je u globalnoj dobrotvornoj utrci, prijeđeno je 9,034,954 kilometara i prikupljeno 33,3 milijuna eura, a 100% iznosa svih startnina i donacija odlazi izravno na istraživanja leđne moždine.

Zabilježite datum u kalendaru, jer će se deveto izdanje Wings for Life World Run utrke održati 8. svibnja 2022. Prijave su već otvorene!

Svi službeni rezultati, kao i informacije o tome kako se prijaviti na utrku 2022. godine, bit će dostupni od ponedjeljka na stranici www.wingsforlifeworldrun.com.