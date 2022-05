Iduće nedjelje u Zadru spektakl! Nakon dvije godine stanke zbog koronavirusa, u Zadar se vraća utrka Wings for Life World run! Na startu će 8. svibnja biti pet tisuća natjecatelja.

U isto vrijeme za isti cilj! Najmasovnija utrka na svijetu i ove će godine u jednom danu ujediniti cijeli svijet, ali i Hrvatsku. Pet tisuća ljudi očekuje se na startu osmog svibnja u Zadru.

Cilj Wings for Life World run, ovog sportsko-humanitarnog događaja s nevjerojatno pozitivnom atmosferom je godinama isti: Trčati za one koji ne mogu.

"Motiv je da se osjećate da radite za neki viši cilj, da svojim trčanjem, svojom startninom doprinosite nečemu većemu", rekla je Nina Vukelić iz Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, za prilog Sanje Jurišić, novinarke Dnevnika Nove TV.

"Psihički se ne treba pripremati, jer kad to sve skupa krene, jednostavno vas ta energija nosi naprijed. Ljudi koji trče ispred vas, jednostavno vas vuku. I kad znate pogotovo da je to za jedan humanitarni cilj, stvarno nema problema", dodao je Alen Mataić, član Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci.

Sav prikupljeni novac biti će potrošen za istraživanja kojima je cilj pronaći lijek za ozljede leđne moždine. Utrka Wings for life jedinstvena jer na jednom mjestu okuplja i rekreativce i profesionalne sportaše. "Trčimo za ljude koji ne mogu, i to mi je snaga i motivacija - najveća", rekla je Antonela Hrvatin, trkačica iz Rijeke.

U Zadru je sve spremno za spektakl, a iza same utrke stoji cijela "vojska" organizatora i volontera.

"Radi se o brojci od 750 volontera koji su nam potrebni da bi utrku napravili kako treba, fali još ljudi naravno, tako da pozivam sve one koji ne trče, a žele sudjelovati, da se i na taj način uključe u utrku", rekla je Ana Petrić, voditeljica volontera za Wings for life utrku. Do nove Wings for life utrke još je samo 7 dana!

