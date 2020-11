Hrvatska se večeras prisjeća žrtve Vukovara i Škabrnje. Dan sjećanja je sutra prvi put u povijesti i državni praznik. U Vukovaru u ovim trenucima traje molitva ispred bolnice.

Na molitvi bdijenju nekad je znalo biti i nekoliko tisuća ljudi, no sad ih je puno manje. Većina je ipak poslušala preporuke epidemiologa. Nakon što završe molitva i bdijenje, državni vrh, delegacija od 13 ljudi ići će u krug vukovarske bolnice zapaliti svijeće i još jednom odati počast žrtvama Vukovara.

"Zagledani u otajstvo Isusa Krista i njegova spasenja, mi večeras vjerom želimo obasjati ovaj naš zajednički spomen na bol i patnju njihova nedužnoga stradanja i pridružiti duboku zahvalnost jer je njihova smrt poput dragocjenog bisera ugrađena u slobodu naše domovine", poručio je vukovarski župnik Ivica Jagodić.

Ispred vukovarske bolnice je i Šima Šesto, medicinska sestra koja je pakao Vukovara proživjela upravo u toj bolnici.

"Vukovarska bolnica je bila srce obrane Vukovara. Kroz 100 dana opsade izrasla je organizacijski u funkcionalno u utočište. Vukovarci, branitelji i svi drugi su znali da iza njih postoje ljudi koji će im pomoći ako im se nešto dogodi", objasnila je. Prisjetila se i trenutka kad je na bolnicu pala bomba od 250 kilograma, koja nasreću, nije eksplodirala.

"Bomba se zaustavila u krevetu pacijenta"

"Bojali smo se aviona svaki put kad bi prolazili. To je bio strašan strah. U tom trenutku kad su preletjeli, poslije tišine, pala je bomba, probila je kroz četiri ploče kao pancirno zrno i zaustavila se u krevetu mog pacijenta koji ju je na neki način zagrlio. Uz tresak, prašinu i ono sve što je bilo, ja sam bila u blizini i priskočila sam, vukući tu bombu, misleći da je boca kisika, rekla je.

"Pacijent je ostao živ i svi smo ostali živi jer je bio plemenit čovjek koji nije povukao upaljač", dodala je.

Prisjetila se najtežih trenutaka, onih koji će ju pratiti cijeli život.

"Zbir velikih tragedija, pogibija, lica poznanika, sve su to teške uspomene. Ali najteži trenutak bio je kad je cijela obitelj poginula u bombardiranju. U obitelji Aleksander su poginuli i otac i majka i dijete od tri godine. Najteže je kad djeca stradaju, kad je zatrto sjeme jedne obitelji", kaže.

Teško je i danas, svaki put kad prolazi pokraj bolnice.

"Uvijek mi je teško, pred lice i pred oči mi dolaze slike ljudi koji su bili u bolnici. Mi smo bili jedna velika obitelj, živjeli tri mjeseca, upućeni jedni na druge. I nadali se da će doći jednom kraj. No on nije došao. Dolaskom četnika i jugovojske, svi muški odvedeni su i znamo gdje su završili. Mi smo znali te ljude, to su bili naši suradnici, naše tehniko osoblje, civili, ranjenici. To je naša generacija. Svako to lice izleti ispred mene, žao mi je te mladosti", priznaje.

Na pitanje što očekuje od sutrašnje Kolone sjećanja, odgovara da očekuje dostovojanstvo i pijetet.

"Ovo je sveto tlo natopljeno nevinom krvlju. To je emocija, koju svatko posebno doživljava. Mi smo u situaciji kakva je, ali tko ima želju da vidi Vukovar i oda počast herojima, on će naći načina i doći će", zaključila je.

Načelnik Škabrnje moli da se svijeće zapale doma

Škabrnja se priprema za Dan sjećanja. 18. studenog 1991. ubijena su 43 civila i 15 branitelja. Kolona sjećanja u zadarskom zaleđu trebala bi se održati po epidemiološkim pravilima i uz 25 covid redara. Program počinje u 9:30 sati polaganjem vijenaca na mjesnom groblju.

Načelnik Općine pozvao je ljude da ove godine ne dolaze i da za žrtve zapale svijeću u vlastitom domu. Braniteljske udruge u Škabrnju će poslati tek manje delegacije, Vladu će predstavljati ministri Gordan Grlić Radman, Marija Vučković i Ivan Malenica, Dragan Lozančić dolazi ispred Ureda Predsjednika Republike, a sluzbene potvrde o tome dolazi li predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac još uvijek nemamo. U svakom slučaju - tko god dodje, neka to bude mirno i dostojanstveno, uz pridržavanje epidemioloških pravila.



