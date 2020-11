Predrag Mišić branio je Vukovar od agresora na čijoj je strani bio njegov rođeni brat. Vukovarski branitelj srpske nacionalnosti Predrag Mišić sutra će biti u Škabrnji, a danas je razgovarao s reporterom Dnevnika Nove TV Mariom Juričem.

Većina branitelja Vukovara bili su Hrvati. No, bilo je tu i Srba. Jedan od njih je i gost Dnevnika Nove TV Predrag Mišić.

Prije 29 godina branio je Vukovar, a isto bi učinio i danas, kaže Mišić.

"Apsolutno da bi, svaki razuman čovjek bi branio kad mu je napadnuta kuća", rekao je te izrazio sućut obitelji Tomislava Merčepa.

Iz rata pamti osjećaj ponosa, ali kaže da nema tu puno lijepog za sjećanje. "Pamti se ta kolona. Bili smo protjerani i zna se kako smo tada završili", rekao je Mišić.

Njegov brat bio je sa suprotne strane, to mu ne zamjera. "Davno sam mu oprostio, ali više od toga ne mogu", rekao je branitelj te dodao da više ne komuniciraju zbog čega mu je žao. "To mi je rođeni brat. Što se tiče njega pokušao bih promijeniti, objasniti mu da je to njegova država u kojoj se rodio. Što mu je bilo u glavi, ne znam", rekao.

Mišić kaže da su mala Škabrnja i Vukovar jednaki u onome što su pretrpjeli.

Komentirao je i SDSS te Milorada Pupovca. Kaže da oni nisu predstavnici srpske manjine te im ne vjeruje ništa "dok ne zatraže iskreni oprost i pokajanje".

Za kraj je rekao da vidi budućnost Vukovara, ali bi državu trebali preuzeti mladi ljudi i raditi na gospodarskom oporavku.

