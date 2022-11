U posljednjih deset mjeseci u grad Vukovar se iz Hrvatske preselilo 67 ljudi više nego što se odselilo, a iz inozemstva se pak vratilo 90 ljudi više. U moru vijesti o odlasku mladih, ove vraćaju optimizam uoči još jedne tužne obljetnice. Kakve su mogućnosti, poslovne prilike i kako se živi u Vukovaru za one koji ostaju i one koji dolaze, za Dnevnik Nove TV provjerio je Tin Kovačić.

Dok Grad Heroj tek očekuje goste koji će se sliti slijedećih dana, Barbara Zima je tu od 2008. godine. Nakon života u Zagrebu i Vinkovcima, obnovili su kuću i vratili se. Danas radi kao logopedinja.

"Uplivala sam u poduzetničke vode. Za sada, recimo da se dobro snalazim u tome i generalno sam prezadovoljna trenutno životom u Vukovaru. Nudi mi brojne mogućnosti. Nedavno sam dobila i poticaje za unapređenje poslovanja", objašnjava.

Osnovala je i obitelj s kojom provodi cijelo svoje vrijeme kada ne radi.

"Volimo prošetati po novoizgrađenoj šetnjici, jako nam je tamo lijepo. Volimo otići u našu park-šumu Adicu, općenito volimo dosta boraviti u prirodi", dodala je.

U posljednjih deset mjeseci iz Vukovara se u inozemstvo odselilo 30 osoba. Ali iz inozemstva u Vukovar pristiglo ih je 120. U Hrvatsku je otišlo 307 osoba, ali iz Hrvatske, priljev je od 375. Neki od njih su studenti na veleučilištu.

"Odlučio sam doći jer mi nije daleko od kuće jer sam iz Slavonskog Broda. Mogu redovito otići kući svaki tjedan, dva", kazao je Alen Ogrešević.

"Prisniji odnos s kolegama i profesorima što mi je vrlo bitno jer mislim da se na velikim veleučilištima i sveučilištima gubi taj neki bliski kontakt s profesorima", smatra Karla Salai.

Starosjedioci koji su uspjeli u poslu, poručuju im da je njihov izbor pravi.

"Vukovar je novoobnovljeni, lijep i ugodan gradić za život. Što se tiče posla, sigurno je teže uspjeti nego u Zagrebu, Splitu i Rijeci jer su puno veće mogućnosti tržišta tamo, ali to je samo jedan veći izazov za nas koji smo ostali ovdje, koji se borimo svakodnevno", poručuje Dinko Šubarić.

Jedno je sigurno – vukovarsko je srce veliko.

"Na neki način Vukovar je zapravo grad budućnosti. Vjerujem da mladi u novije vrijeme prepoznaju kvalitetu grada i nekako puno toga dolazi, otvara se i imamo stvarno i mjesta za noćni život i za druženje i mislim da je zato grad budućnosti", zaključila je Karla.

Ako za grad velike prošlosti, mladost kaže da je to i grad budućnosti, onda su to najljepše vijesti za Vukovar i Vukovarce. Bez obzira na to jesu li oni stari ili novi.

