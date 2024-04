VIDEO Vučić ponižen na sjednici UN-a, predsjedavajuća ga ušutkala lupajući rukom o stol

Na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda raspravljalo se o šestomjesečnom izvještaju rada UNMIK-a na Kosovu. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da se nastavlja progon i etničko čišćenje Srba.

Kosovska predsjednica Vjosa Osmani pozvala je međunarodne dužnosnike u posjet Kosovu da bi utvrdili tko govori istinu, a za tvrdnje Srbije o navodnom progonu Srba rekla da su "lažne, neutemeljene i politički motivirane".

Na sjednici je došlo do verbalnog sukoba između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjedavajuće sjednice Vanesse Fraser s Malte.

Dajući riječ predsjedniku Srbije, nakon kojeg je govorila predsjednica Kosova Vjosa Osmani, Fraser je istaknula da oboje imaju tri minute po dogovoru koji je prethodno postignut.

Vučić je rekao da tako nije dogovoreno, ali da mu je to svejedno u redu. Fraser mu je potom odgovorila da je dogovoreno, a Vučić joj je potom upao u riječ.

Fraser je tada podigla ton i počela lupati rukom o stol navodeći da je dogovoreno i da joj je njezina zamjenica rekla da je to dogovoreno sa srpskim predsjednikom. Imala je ljutit ton i ljutit izraz lica.

Istaknula je da ne dopušta da se njezina zamjenica bude predstavljena kao lažljivica. Vučić je potom ušutio.

